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Какую проблему решает Путин: "Хватит, идите работайте..."

07 июля 2020, 12:00  •  144 • Политика
Главред "Эха Москвы" Венедиктов дал интервью украинскому журналисту и "агенту СБУ" Гордону и рассказал, какую проблему решает Путин.
Изменениями в Конституцию России Владимир Путин решает проблему подковёрной борьбы элит за своё наследство. Об этом заявил главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту и "агенту СБУ" Дмитрию Гордону.
По словам главреда "Эха Москвы", до недавнего времени во властных структурах шла жёсткая борьба за "путинское наследство". Однако теоретическое продление президентских сроков Путина заставило элиты прекратить драку за власть и принудило снова начать работать на благо Родины.
Что делает Путин теперь - он продлевает свой теоретический срок. "Рано, ну-ка прекратить, идите работайте", - говорит Венедиктов от лица Путина.
Напомним, что ранее Дмитрий Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и бывшего лидера ополченцев Донбасса Игоря Стрелкова. Этим журналист навлёк на себя гнев украинских националистов и радикалов. Чтобы оправдаться, Гордон объявил себя "агентом СБУ" и заявил, что брал интервью по заданию украинской спецслужбы. Правда, в СБУ эту информацию опровергли.

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