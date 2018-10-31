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Какую позицию должна занять Россия в «таможенной войне» США и Китая
31 октября 2018, 16:24 • 69 • В мире
Президент США выразил уверенность в своей скорой победе на проходящих сейчас американо-китайских торговых переговорах. Складывается ощущение, что проигравшей стороной при этом назначена Россия
Автор:
Мельников Михаил
Предвыборный раж
В преддверии выборов в Конгресс Дональд Трамп продолжает разъезжать по США и агитировать за республиканцев. Уличные митинги — не трибуна ООН, здесь можно позволить себе куда более откровенные высказывания, и президент не отказывает себе в этом маленьком удовольствии.
Но, судя по всему, привычка оказалась прилипчивой, и яркие фразы стали появляться и в других выступлениях Трампа. Так, весьма занятное интервью он дал телеканалу Fox News. Речь пошла о «китайской угрозе». Американский президент выражался как обиженная дамочка:
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Впрочем,
Давайте посмотрим, действительно ли США может выиграть. А заодно и определим место России в этой игре с многомиллиардными ставками.
Судя по всему, в начале 2018 года Дональда Трампа сильно смутила новая статистика товарооборота Китая и США — именно после ее публикации раздались первые выстрелы «войны пошлин». А раз так, то и нам не мешает посмотреть на эти цифры. Не бойтесь, они простые и понятные. В принципе, можете пролистать эту главку, ее суть в том, что Китай намного больше продает на Запад, чем покупает там, а масштабы российской торговли на этом фоне незначительны.
Китай, США, Европа и немного России
Товарооборот — это общая сумма товаров, проданных обеими сторонами друг другу. Если определенная часть российской торговли формально ведется, например, через кипрские предприятия, то в Китае и США подобное хотя и практикуется, но не поощряется, так что цифры можно считать более-менее точными. Так вот, за один только 2017 год американо-китайский товарооборот вырос сразу на 15% и достиг 600 миллиардов долларов. Для сравнения, это больше всего консолидированного российского бюджета (суммы федерального, региональных и местных бюджетов).
Фото: www.globallookpress.com
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