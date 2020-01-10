Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов» • 170 • Аналитика

Информация о нанесении подразделениями КСИР эффективного массированного ракетного удара по эксплуатируемой ВВС США иракской авиабазе «Айн Аль-Асад», гарнизону Рэкшен (близ Эрбиля), а также укрепрайону близ городка Барбараша спровоцировала настоящий шквал восторженных комментариев десятков тысяч обозревателей на многочисленных новостных и военно-аналитических площадках российского сегмента Интернета.



И это совершенно неудивительно, ведь впервые в современной истории именно Исламская Республика Иран стала той переднеазиатской державой, военно-политическое руководство которой в рамках ответных действий за подлую и изобилующую грязными эпизодами ликвидацию известнейшего генерал-лейтенанта и командующего Касема Сулеймани, осмелилось спроецировать силу на стратегически важную инфраструктуру ВС США на Ближнем Востоке. Таким образом был окончательно опровергнут ложный стереотип западных экспертов и СМИ о незыблемости присутствия и безнаказанности действий американского военного контингента в восточной части переднеазиатского региона.







Чем обусловлена избирательность командования КСИР во время выбора американской военной инфраструктуры, подлежащей удару возмездия?

Не менее существенным и важным предметом для дискуссий в экспертных кругах, несомненно, можно считать степень избирательности командования Корпуса стражей Исламской революции при выборе военной инфраструктуры США, подлежащей удару возмездия (первому этапу операции «Мученик Сулеймани»).



В то время как оба укрепрайона (близ Рэкшена и Барбараша) и авиабаза «Айн Аль-Асад», расположенные на дистанции от 120 до 300 км от предполагаемых позиций иранских ОТРК, подверглись мощнейшему удару 25—30 оперативно-тактических баллистических ракет типа «Qiam» и «Zulfiqar» (дальность действия 700 и 800 км соответственно), куда более значимые (с оперативно-стратегической точки зрения) авиабазы «Эль-Удейд», «Иса», «Аль-Дафра» и «Принц Султан», расположенные на аналогичном расстоянии от позиций иранских ОТРК и используемые ВВС США в качестве аэродромов подскока для тактических истребителей F-15E «Strike Eagle», многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22A, а также стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» и B-52H, остались в целости и сохранности.



Отталкиваясь от вышеуказанных деталей, а также от заявления генерала КСИР Абдуллы Араги о «демонстрационном» характере данного удара, направленном лишь на выведение из строя определённого количества бронетехники и армейской авиации ВС США, но никак не на достижение невосполнимых потерь личного состава ВС США и Ирака, нетрудно прийти к выводу о том, что главными целями руководства ИРИ и командования Корпуса стражей Исламской революции в данной фазе операции «Мученик Сулеймани» были как укрепление Тегерана на геостратегической арене, так и оказание отрезвляющего эффекта на Пентагон в целом и Центральное командование ВС США (USCENTOM) в частности.



Последний же пункт был достигнут благодаря удару именно по тем вышеперечисленным объектам в северных провинциях Ирака, которые (в отличие от АвБ «Эль-Удейд», «Принц Султан», «Иса» и т.д.) не были прикрыты ни противоракетными комплексами средней дальности «Patriot PAC-3MSE», ни эсминцами УРО класса «Arleigh Burke Flight» 5-го оперативного флота ВМС США (их боекомплекты располагают дальнобойными зенитными ракетами RIM-174 ERAM с дальностью более 240 км), ни самолётами ДРЛОиУ E-3C/G «Sentry», которые могли выдать целеуказание по иранским ракетам истребителям F-22A и F-35A, оснащённым ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D AMRAAM . Более того, хорошо известно, что «пэтриотовские» ЗУР MIM-104F PAC-3MSE, оснащённые газодинамическими «поясами» из 180 радиально расположенных микроракетных двигателей поперечного управления перед аэродинамическим фокусом ЗУР и способные маневрировать с перегрузками 55—60 ед., без особых затруднений перехватили бы 10—15 и более иранских оперативно-тактических баллистических ракет семейств «Qiam» и «Zulfiqar» даже в случае реализации последними противозенитных манёвров с 15—20-кратными перегрузками на терминальном участке траектории.



Возникает следующий вопрос: каким образом командование КСИР смогло окончательно удостовериться в отсутствии «противоракетного зонтика» над авиабазой «Айн Аль-Асад» и двумя другими объектами, эксплуатируемыми американским военным контингентом?



Во-первых, это заявление главнокомандующего ВС Ирака Абделя Керима Халфа, сделанное накануне удара КСИР и ограничивающее развёртывание любых американских вооружений (включая средства ПВО-ПРО и радиолокационное оборудование) на иракской территории, а также запрещающее использование воздушного пространства Ирака авиацией ВВС США. Во-вторых, это наличие на вооружении войск ПВО и ВВС Ирана огромного спектра современных средств пассивной радиотехнической разведки и радиолокационной разведки наземного и воздушного базирования, которые смогли просканировать северные провинции Ирака и воздушное пространство над ними на предмет отсутствия многофункциональных РЛС AN/APG-65 комплексов «Patriot PAC-3MSE», а также самолётов системы AWACS и тактической авиации (E-2D, E-3G, F-22 «Raptor»).



Наиболее весомыми звеньями в данном перечне являются наземная станция исполнительной радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза», работающая в С/X/Ku-диапазонах сантиметровых волн (способна пеленговать излучение от бортовых РЛС тактических истребителей с дальнейшей идентификацией типа машины), а также пара восстановленных и самолётов ДРЛОиУ «Adnan-1/2», оснащённых радиолокационными комплексами РЛДН «Salahuddin-G» и TRS-2105 «Tiger-G» и станциями предупреждения об облучении, способными выполнять роль бортовых комплексов РТР, обнаруживая американские AWACSы на удалении более 500—700 км. Результат комплексной работы всех вышеперечисленных средств мы пронаблюдали в филигранно точном ночном ударе по американским укрепрайонам в Ираке. Информация о нанесении подразделениями КСИР эффективного массированного ракетного удара по эксплуатируемой ВВС США иракской авиабазе «Айн Аль-Асад», гарнизону Рэкшен (близ Эрбиля), а также укрепрайону близ городка Барбараша спровоцировала настоящий шквал восторженных комментариев десятков тысяч обозревателей на многочисленных новостных и военно-аналитических площадках российского сегмента Интернета.И это совершенно неудивительно, ведь впервые в современной истории именно Исламская Республика Иран стала той переднеазиатской державой, военно-политическое руководство которой в рамках ответных действий за подлую и изобилующую грязными эпизодами ликвидацию известнейшего генерал-лейтенанта и командующего Касема Сулеймани, осмелилось спроецировать силу на стратегически важную инфраструктуру ВС США на Ближнем Востоке. Таким образом был окончательно опровергнут ложный стереотип западных экспертов и СМИ о незыблемости присутствия и безнаказанности действий американского военного контингента в восточной части переднеазиатского региона.Не менее существенным и важным предметом для дискуссий в экспертных кругах, несомненно, можно считать степень избирательности командования Корпуса стражей Исламской революции при выборе военной инфраструктуры США, подлежащей удару возмездия (первому этапу операции «Мученик Сулеймани»).В то время как оба укрепрайона (близ Рэкшена и Барбараша) и авиабаза «Айн Аль-Асад», расположенные на дистанции от 120 до 300 км от предполагаемых позиций иранских ОТРК, подверглись мощнейшему удару 25—30 оперативно-тактических баллистических ракет типа «Qiam» и «Zulfiqar» (дальность действия 700 и 800 км соответственно), куда более значимые (с оперативно-стратегической точки зрения) авиабазы «Эль-Удейд», «Иса», «Аль-Дафра» и «Принц Султан», расположенные на аналогичном расстоянии от позиций иранских ОТРК и используемые ВВС США в качестве аэродромов подскока для тактических истребителей F-15E «Strike Eagle», многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22A, а также стратегических ракетоносцев B-1B «Lancer» и B-52H, остались в целости и сохранности.Отталкиваясь от вышеуказанных деталей, а также от заявления генерала КСИР Абдуллы Араги о «демонстрационном» характере данного удара, направленном лишь на выведение из строя определённого количества бронетехники и армейской авиации ВС США, но никак не на достижение невосполнимых потерь личного состава ВС США и Ирака, нетрудно прийти к выводу о том, что главными целями руководства ИРИ и командования Корпуса стражей Исламской революции в данной фазе операции «Мученик Сулеймани» были как укрепление Тегерана на геостратегической арене, так и оказание отрезвляющего эффекта на Пентагон в целом и Центральное командование ВС США (USCENTOM) в частности.Последний же пункт был достигнут благодаря удару именно по тем вышеперечисленным объектам в северных провинциях Ирака, которые (в отличие от АвБ «Эль-Удейд», «Принц Султан», «Иса» и т.д.) не были прикрыты ни противоракетными комплексами средней дальности «Patriot PAC-3MSE», ни эсминцами УРО класса «Arleigh Burke Flight» 5-го оперативного флота ВМС США (их боекомплекты располагают дальнобойными зенитными ракетами RIM-174 ERAM с дальностью более 240 км), ни самолётами ДРЛОиУ E-3C/G «Sentry», которые могли выдать целеуказание по иранским ракетам истребителям F-22A и F-35A, оснащённым ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120D AMRAAM . Более того, хорошо известно, что «пэтриотовские» ЗУР MIM-104F PAC-3MSE, оснащённые газодинамическими «поясами» из 180 радиально расположенных микроракетных двигателей поперечного управления перед аэродинамическим фокусом ЗУР и способные маневрировать с перегрузками 55—60 ед., без особых затруднений перехватили бы 10—15 и более иранских оперативно-тактических баллистических ракет семейств «Qiam» и «Zulfiqar» даже в случае реализации последними противозенитных манёвров с 15—20-кратными перегрузками на терминальном участке траектории.Возникает следующий вопрос: каким образом командование КСИР смогло окончательно удостовериться в отсутствии «противоракетного зонтика» над авиабазой «Айн Аль-Асад» и двумя другими объектами, эксплуатируемыми американским военным контингентом?Во-первых, это заявление главнокомандующего ВС Ирака Абделя Керима Халфа, сделанное накануне удара КСИР и ограничивающее развёртывание любых американских вооружений (включая средства ПВО-ПРО и радиолокационное оборудование) на иракской территории, а также запрещающее использование воздушного пространства Ирака авиацией ВВС США. Во-вторых, это наличие на вооружении войск ПВО и ВВС Ирана огромного спектра современных средств пассивной радиотехнической разведки и радиолокационной разведки наземного и воздушного базирования, которые смогли просканировать северные провинции Ирака и воздушное пространство над ними на предмет отсутствия многофункциональных РЛС AN/APG-65 комплексов «Patriot PAC-3MSE», а также самолётов системы AWACS и тактической авиации (E-2D, E-3G, F-22 «Raptor»).Наиболее весомыми звеньями в данном перечне являются наземная станция исполнительной радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза», работающая в С/X/Ku-диапазонах сантиметровых волн (способна пеленговать излучение от бортовых РЛС тактических истребителей с дальнейшей идентификацией типа машины), а также пара восстановленных и самолётов ДРЛОиУ «Adnan-1/2», оснащённых радиолокационными комплексами РЛДН «Salahuddin-G» и TRS-2105 «Tiger-G» и станциями предупреждения об облучении, способными выполнять роль бортовых комплексов РТР, обнаруживая американские AWACSы на удалении более 500—700 км. Результат комплексной работы всех вышеперечисленных средств мы пронаблюдали в филигранно точном ночном ударе по американским укрепрайонам в Ираке. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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