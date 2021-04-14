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Какой знак подаст выбор места для встречи Путина и Байдена

14 апреля 2021, 13:00  •  123 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России президенты точно не увидятся
Сообщение о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом серьезно всколыхнуло мировое пространство. Теперь в экспертном сообществе гадают, где может пройти историческое событие.
Политические специалисты подчеркивают, что от выбора переговорной площадки многое зависит. Своим мнением на этот счет поделился академик Сергей Рогов.
Одним из наиболее вероятных мест проведения встречи эксперт считает Исландию. Рогов напомнил, что именно в Рейкьявике в 1986-м году состоялись переговоры первого президента СССР Михаила Горбачева и 40-ого американского лидера Рональда Рейгана. Та встреча стала судьбоносной для мирового пространства. Считается, что именно там стороны пришли к выводу о необходимости резкого снижения количества стратегических вооружений, которое ознаменовало завершение холодной войны. Выбор в пользу Исландии будет символизировать намерение урегулировать сложившуюся между странами напряженность.
Как стало известно ранее, стороны начнут переговоры по поводу конкретного времени и места проведения встречи после климатического онлайн-саммита, который состоится 22-23 апреля. При этом глава Белого дома отдельно подчеркнул, что двусторонняя встреча точно не будет проводиться в России или Америке.
Рогов также поделился мнением по поводу возможности встречи двух президентов в Финляндии. Эксперт уверен, что американская сторона откажется от идеи с Хельсинки. Дело в том, что там уже встречались президент России и бывший американский главнокомандующий Дональд Трамп. Для последнего встреча прошла не лучшим образом - американцы подняли собственного лидера на смех.
Еще один вариант – встреча в Вене. В беседе с журналистами РИА "Новости" академик не исключил и такой выбор места. Кроме того, в Австрии уже выразили готовность проявить поддержку в этом вопросе.
За возможность проведения встречи в Австрии (Вена) или Швейцарии (Женева) высказались также эксперты, опрошенные авторами телеграм-канала RIA_Kremlinpool. Впрочем, такой вариант кажется специалистам слишком банальным.
Также обсуждается возможность выбора в качестве площадки для переговоров Норвегии (Осло), но и эта площадка зарекомендовала себя не с лучшей стороны. Приверженцы экзотических вариантов не исключают и Сингапур.
К слову, недавно политолог Федор Лукьянов заявил, что встреча Путина с Байденом может пройти не так гладко, как все надеются.

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