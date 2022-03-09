Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Какой яд готовили в американских биолабораториях на Украине

09 марта 2022, 15:20  •  148 • Политика
Эксперты рассказали, для чего именно создавались биолаборатории на Украине, и какой яд в них готовили.
Военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин уверен, что на Украине пытались создать биологическое оружие. В том числе, специалисты в американских биолабораториях на территории Украины работали с возбудителями чумы, дифтерии или, например, сибирской язвы.
Никулин уверен, что желание развязать биологическую войну присуще только безумцам, но, по всей видимости, за океаном этого не понимают. Не зря же с помощью украинских учёных заказчик занимался созданием так называемых дизайнерских вирусов, у которых изменены ряд свойств:
На Украине зафиксировано, что они работают с патогенами. Допустим, с характерными для той местности, они усиливают патогенность с помощью синтетической биологии, - пояснил эксперт в беседе с телеканалом "360".
Только в двух лабораториях поспешили уничтожить ёмкости с 320 опасными вирусами, добавил Никулин. То есть производство велось, практически, в промышленных масштабах.
Депутат Госдумы и член комитета по обороне Владимир Богодухов в интервью Международной редакции ФАН добавил, что лаборатории на Украине создавались для борьбы с Россией. Причём подобные есть на всей территории постсоветского пространства:
Мы знаем, что они есть в Грузии и даже в Казахстане, ну и, конечно же, на Украине. На этих объектах усиливались патогены, которых еще нет в России. Это делалось целенаправленно против нашей страны, - сказал депутат.
Поэтому нет сомнений, что сейчас важно контролировать эти лаборатории именно силами России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


148
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
07 марта 2022, 01:30
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.