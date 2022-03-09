|
Какой яд готовили в американских биолабораториях на Украине
09 марта 2022, 15:20 • 148 • Политика
Эксперты рассказали, для чего именно создавались биолаборатории на Украине, и какой яд в них готовили.
Военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин уверен, что на Украине пытались создать биологическое оружие. В том числе, специалисты в американских биолабораториях на территории Украины работали с возбудителями чумы, дифтерии или, например, сибирской язвы.
Никулин уверен, что желание развязать биологическую войну присуще только безумцам, но, по всей видимости, за океаном этого не понимают. Не зря же с помощью украинских учёных заказчик занимался созданием так называемых дизайнерских вирусов, у которых изменены ряд свойств:
Только в двух лабораториях поспешили уничтожить ёмкости с 320 опасными вирусами, добавил Никулин. То есть производство велось, практически, в промышленных масштабах.
Депутат Госдумы и член комитета по обороне Владимир Богодухов в интервью Международной редакции ФАН добавил, что лаборатории на Украине создавались для борьбы с Россией. Причём подобные есть на всей территории постсоветского пространства:
Поэтому нет сомнений, что сейчас важно контролировать эти лаборатории именно силами России.
Подпишитесь на нас
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2022, 08:20
|
06 марта 2022, 10:20
|
04 марта 2022, 03:30
|
06 марта 2022, 02:45
|
03 марта 2022, 06:30
|
07 марта 2022, 01:30
|
05 марта 2022, 00:30