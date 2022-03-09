Эксперты рассказали, для чего именно создавались биолаборатории на Украине, и какой яд в них готовили.

Военный эксперт, политолог, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин уверен, что на Украине пытались создать биологическое оружие. В том числе, специалисты в американских биолабораториях на территории Украины работали с возбудителями чумы, дифтерии или, например, сибирской язвы.

Никулин уверен, что желание развязать биологическую войну присуще только безумцам, но, по всей видимости, за океаном этого не понимают. Не зря же с помощью украинских учёных заказчик занимался созданием так называемых дизайнерских вирусов, у которых изменены ряд свойств:

На Украине зафиксировано, что они работают с патогенами. Допустим, с характерными для той местности, они усиливают патогенность с помощью синтетической биологии, - пояснил эксперт в беседе с телеканалом "360".

Только в двух лабораториях поспешили уничтожить ёмкости с 320 опасными вирусами, добавил Никулин. То есть производство велось, практически, в промышленных масштабах.

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Владимир Богодухов в интервью Международной редакции ФАН добавил, что лаборатории на Украине создавались для борьбы с Россией. Причём подобные есть на всей территории постсоветского пространства:

Мы знаем, что они есть в Грузии и даже в Казахстане, ну и, конечно же, на Украине. На этих объектах усиливались патогены, которых еще нет в России. Это делалось целенаправленно против нашей страны, - сказал депутат.

Поэтому нет сомнений, что сейчас важно контролировать эти лаборатории именно силами России.