«Какой я директор, у меня корова!»: как многодетная мать из глубинки неожиданно оказалась владелицей ломбарда в Москве

37-летняя Татьяна Матюнина из маленькой деревни Талдыкино в Орловской области неожиданно для себя узнала, что больше десяти лет являлась владелицей ломбарда в Москве. «Бизнес» был прибыльным — на конец 2008 года выручка ломбарда составила 3,6 млн рублей, а чистая прибыль — 331 тыс. рублей. Оказалось, что в 2005 году, когда женщина работала в столице дворником, неизвестные зарегистрировали на её имя финансовое учреждение. Центробанк через суд закрыл ломбард, а женщина осталась должна государству свыше 50 тыс. рублей. Судебные приставы и чиновники в беседе с RT признались, что понимают ситуацию, однако не могут ничего сделать: формально Матюнина должна отвечать за неизвестных столичных мошенников.

37-летняя Татьяна Матюнина из маленькой деревни Талдыкино в Орловской области вместе с супругом воспитывала третьего, недавно родившегося ребёнка и вела маленькое хозяйство, когда на пороге их дома появились приставы.

Выяснилось, что Матюнина, которая когда-то работала в Москве дворником, с 2005 года является учредителем и директором столичного ломбарда.

Сейчас учреждение находится в стадии ликвидации, с ним судится Центробанк, а сама женщина осталась должна государству свыше 50 тыс. рублей — для её семьи это неподъёмная сумма. Судебные приставы в беседе с RT признались, что понимают ситуацию, однако сделать ничего не могут: формально Матюнина должна отвечать за неизвестных столичных мошенников.

Деревня Талдыкино с населением чуть больше 100 человек находится в Дмитровском районе Орловской области. До Орла отсюда больше 100 км, но жители ездят туда редко: у большинства свои маленькие подсобные хозяйства, за счёт которых они и живут.

Такое же хозяйство и у 37-летней жительницы Талдыкино Татьяны Матюниной: корова, телёнок, куры и небольшой огород. У женщины трое детей: старшая дочь уже вышла замуж и теперь занимается своей семьёй.

Однако размеренная жизнь семейства прервалась внезапным появлением судебных приставов. 15 марта машина с сотрудниками ФССП подъехала к дому Матюниной, приставы показали женщине документы из суда. Та не сразу поняла, в чём дело, а когда разобралась, испытала шок: оказывается, она уже больше 10 лет является владелицей столичного ломбарда «Ломбард Триш».

«Я получила конверт и узнала, что на меня оформлен некий ломбард Триш, — рассказывает RT Татьяна Матюнина. — Теперь он находится в стадии ликвидации. Я подумала, что это какая-то ошибка. А пристав сказала, что надо разбираться, я ведь директор ломбарда, а уже процесс в Арбитражном суде идёт. Какой я директор, у меня корова! Я в панике, не знаю, что мне делать. Даже юриста я не потяну, у меня 9 тысяч рублей пособие».

На следующий день Матюнина отправилась в местное управление Федеральной службы судебных приставов и написала объяснительную. Однако там ей посоветовали ехать в прокуратуру, так как в следующий раз приставы придут с документами на арест.

История одного ломбарда

Согласно документам из базы данных юридических лиц, общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Триш» было образовано 16 декабря 2005 года. По документам учредителем выступила Матюнина Татьяна Евгеньевна, она же значилась и директором.

Ломбард успешно просуществовал много лет вплоть до самой ликвидации, которая завершилась 25 октября 2017 года. Судя по тем редким отчётам, которые сохранились в базах данных, заведение было относительно успешным.

Так, на конец 2008 года выручка ломбарда составила 3,6 млн рублей, а чистая прибыль — 331 тысячу рублей.

История ломбарда подошла к концу в апреле 2016 года, когда в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Центробанка с требованием принудительно закрыть ломбард Триш. Представитель ЦБ заявил на суде, что владельцами ломбарда «неоднократно нарушались требования законодательства о предоставлении в ЦБ РФ отчета о деятельности, в связи с чем ООО «Ломбард Триш» следует ликвидировать».

Центральный банк РФ

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Суд признал аргументы ЦБ весомыми: ломбард действительно систематически не подавал отчётов о своей деятельности в установленные законом сроки.

В результате иск Центробанка был удовлетворён, а Арбитражный суд велел Матюниной ликвидировать «свою» компанию, а заодно выплатить все долги и госпошлины на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

Приключения паспорта

Кто является истинным создателем и владельцем ломбарда — неизвестно. Однако очевидно, что в распоряжении мошенников оказались паспортные данные Матюниной. Это могло произойти, в частности, когда женщина приезжала на заработки в Москву.

«В Москве мы бывали на заработках, — рассказывает Матюнина. — Приедем, поработаем, а потом домой. В 2004-м я работала дворником на Ленинском проспекте в Москве, в 33-м РЭП (ремонтно-эксплуатационное предприятие города Москвы №33 Гагаринского района. — RT)».

«Паспорт никому не отдавала. Все ксерокопии снимали при мне», — говорит женина.

Также Матюнина дважды меняла паспорт — в 2002 и 2008 годах.

«В 2002 была стандартная плановая процедура по замене паспорта, — рассказывает женщина. — Старый документ тогда остался у меня на руках. В 2008 году паспорт сгорел: он остался в машине, которая попала в ДТП».

В какой именно момент данные Матюниной оказались в руках злоумышленников — пока не известно.

«Я ездила в прокуратуру в Москве и подала заявление, — рассказывает Матюнина. — Они у меня взяли документы, чтобы проверить. Сказали, что будет разбирательство, и что это «долгая история».

Формально виновна

Однако пока, на данный момент, Татьяна Матюнина виновна: по всем документам именно она должна отвечать за прогоревший ломбард. Сотрудники федеральной службы судебных приставов в беседе с RT признались, что понимают ситуацию, но ничего не могут поделать.

«Матюнина как директор ломбарда — это смешно. Цирк уехал, клоуны остались, — вздыхают в ФССП. — Но сделать мы ничего не сможем. Ей в любом случае нужно действовать через полицию или прокуратуру».

При этом ирония ситуации в том, что у Матюниной даже нет ИНН: судебные приставы отправили запрос в налоговую и получили ответ, что данных по женщине нет.

Каким образом «директор ломбарда» смогла оформить на себя бизнес без ИНН — ещё одна загадка в этом деле.

Сочувствуют Матюниной и односельчане. RT пообщалось с руководством сельской администрации Орловской области, однако те, как и судебные приставы, рекомендуют женщине обращаться за помощью к силовикам.

«Да, я знаю Матюнину, у них небольшое хозяйство, живут небогато, воспитывают маленького ребёнка, — говорит глава Алешинского сельского поселения Геннадий Селифонов. — Неприятная ситуация для семьи. Им надо обращаться в прокуратуру и в полицию, а мы тут посмотрим, что можно сделать».

Сейчас Татьяна Матюнина с ужасом ждёт очередного визита судебных приставов: те могут арестовать скудное имущество семьи, а, возможно, и забрать корову в счет долгов. Одна надежда осталась на то, что прокуратура сможет расследовать инцидент и помочь семье из Талдыкино.