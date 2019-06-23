Какой вы видите Россию будущего? • 71 • Аналитика









Начать точно надо с некоего экскурса в прошлое. За примерами полезности идеологии. И, что удивительно, такие примеры в нашей истории были, и даже не единичные.



Начало 20 века. Идея большевиков о всеобщем равенстве и раздаче земли крестьянам, а фабрик рабочим.



Земли крестьяне, правда, не получили, как и рабочие фабрик. Однако большевистская идея очень неплохо так развалила российскую императорскую армию, а потом нокаутировала белую армию. Вот вам самый очевидный пример, когда хорошо сформулированная идея берет верх над вполне устоявшимся государством.



И ведь если бы РККА навешала только белой армии… Фактически воевали с половиной соседей, да еще и из-за океана прибыли на помощь… И тем не менее, «красные» победили. Надолго, кстати. И именно потому, что у них была идея, которая впоследствии стала идеологией.



Мы не станем обсуждать, насколько хороша или плоха была коммунистическая идея/идеология. Она была проста, как танк: построение коммунизма в отдельно взятой стране. И этот коммунизм строили. А заодно – ГЭС, заводы, фабрики, школы и университеты. Поскольку коммунизм – это не только идея, но и идеология, то есть не только то, что вносится в мозги, но и то, что радует желудок. Социальная составляющая. Для которой просто необходима подпитка как кадрами, так и всем остальным.







То есть по факту мы имели цель. Даже нет, не так: Цель. Которая требовала средств, но и оправдывала их.



Сегодня, если послушать нашего президента, цели у нас в общем-то и нет. Потому что все эти многословные рассуждения на тему того, что надо затянуть пояса, а вот потом… Просто как показывает практика, «потом» все никак не наступит. А если и наступает, то на горло основному большинству населения в виде пенсионных реформ, цен на топливо и прочих многочисленных удовольствий.



Весь вопрос в том, насколько все это нужно россиянам? Оно, конечно, понятно, что «лишь бы не было войны», простите, «лишь бы не было майдана» и «не как на Украине». Стандартный набор угроз, но кто виноват, что за 25 лет независимости так ничего нового не придумали?



Ах да, международный терроризм. Но увы, его к социальной сфере ну никак не привязать. Увы.



И получается своеобразная патовая ситуация. Все четко по Марксу и Энгельсу: верхи просто не в состоянии управлять по-новому, а низы потихоньку перестают желать жить по-старому. И демонстрируют это все больше и больше.



Как я понимаю, пик настанет в 2024 году, когда по примеру соседей, которых допек олигарх, будет избран… Ну, кто-то у нас да будет избран. Не знаю, кто как, лично я пойду голосовать за кого угодно, только не за того, кого за ручку приведет Путин. Ну и, естественно, не за него. Хватит, в общем и целом.





Особенно, если Владимир Владимирович так и не объяснит, во имя кого (это-то мне самому понятно) я должен затягивать пояс и верить ему, что у меня «наблюдается рост доходов». Именно потому, что я этого роста, хоть убейся, не наблюдаю. Удорожание всего, на что ни посмотри, наблюдаю, причем Владимир Владимирович весьма внятно объяснил на «Прямой линии» механизмы ценообразования, хотя я их и так знал. Приятно, что и он их знает.



В общем, нужна идеология. Или идея. И идея должна отличаться от уже надоевшей «заработать денег друзьям Путина» типа Ротенбергов, Сечина, Миллера и прочих. Нужна действительно какая-то идея, способная поднять нас и отправить на трудовые подвиги во имя…



Хорошо, во имя России. Некоей новой России, которую мы все должны будем построить. Всеми для всех или хотя бы для наших потомков. Очень жирно подчеркиваю: для потомков всех нас, а не только тех, кто живет на Рублевке или в Барвихе. Их потомки весьма неплохо так чувствуют себя за рубежами нашей страны, и это тоже факт, который никто из власть имущих оспорить не сможет. Увы и к сожалению.



Получается, что сегодняшняя власть должна очень сильно напрячься. И придумать эту концепцию развития России в плане идеологии. Или идеологию, направленную на развитие России.



Просто боюсь, вот этих заигрываний с народом в виде фарса на телевидении в рамках «Прямой линии с президентом», или как это называют в народе, «В гостях у сказки», скоро окажется недостаточно.



Сегодня мне сложно сказать, что случится, когда рейтинги Путина упадут до общеевропейских 10-20%. Вряд ли майдан, этого точно не произойдет, не для того Росгвардию растили и Золотова во главу ставили. Так что майдана не будет точно.



Уверен, что и правительство в отставку не уйдет, его, правительство, у нас только танками в отставку принято отправлять. И президент с премьером никуда не денутся.



Правда, это совершенно не снимает с повестки дня вопрос: а что делать дальше? Куда идти?



И вот на этой ноте я хотел бы предложить к обсуждению два вопроса, ответы на которые нам всем было бы весьма интересно прочитать.



Уважаемые читатели, среди которых большое количество людей умных и дальновидных, попробуйте ответить на два вопроса:



1. Нужна ли России государственная идеология и какой она должна быть?



2. Какую Россию вам интересно было бы строить, пусть и путем ущемления каких-то своих личных интересов?



Мы просто возьмем и на основании ваших мнений (умных, естественно) сделаем некую компиляцию, которую озвучим. Понятно, что на «Прямую линию» это мнение не попадет, но… Бесполезным точно не будет.



Так что – приглашаю к диалогу. На волне всеобщего недовольства «Прямой линией» Путина я хотел бы предложить к обсуждению весьма непростой и одновременно важный вопрос. А, собственно, какая Россия нам нужна? Какая идея (или идеология) должна поселиться в наших мозгах, чтобы все пошло так, как надо, чтобы основное большинство жителей России было довольно?Начать точно надо с некоего экскурса в прошлое. За примерами полезности идеологии. И, что удивительно, такие примеры в нашей истории были, и даже не единичные.Начало 20 века. Идея большевиков о всеобщем равенстве и раздаче земли крестьянам, а фабрик рабочим.Земли крестьяне, правда, не получили, как и рабочие фабрик. Однако большевистская идея очень неплохо так развалила российскую императорскую армию, а потом нокаутировала белую армию. Вот вам самый очевидный пример, когда хорошо сформулированная идея берет верх над вполне устоявшимся государством.И ведь если бы РККА навешала только белой армии… Фактически воевали с половиной соседей, да еще и из-за океана прибыли на помощь… И тем не менее, «красные» победили. Надолго, кстати. И именно потому, что у них была идея, которая впоследствии стала идеологией.Мы не станем обсуждать, насколько хороша или плоха была коммунистическая идея/идеология. Она была проста, как танк: построение коммунизма в отдельно взятой стране. И этот коммунизм строили. А заодно – ГЭС, заводы, фабрики, школы и университеты. Поскольку коммунизм – это не только идея, но и идеология, то есть не только то, что вносится в мозги, но и то, что радует желудок. Социальная составляющая. Для которой просто необходима подпитка как кадрами, так и всем остальным.То есть по факту мы имели цель. Даже нет, не так: Цель. Которая требовала средств, но и оправдывала их.Сегодня, если послушать нашего президента, цели у нас в общем-то и нет. Потому что все эти многословные рассуждения на тему того, что надо затянуть пояса, а вот потом… Просто как показывает практика, «потом» все никак не наступит. А если и наступает, то на горло основному большинству населения в виде пенсионных реформ, цен на топливо и прочих многочисленных удовольствий.Весь вопрос в том, насколько все это нужно россиянам? Оно, конечно, понятно, что «лишь бы не было войны», простите, «лишь бы не было майдана» и «не как на Украине». Стандартный набор угроз, но кто виноват, что за 25 лет независимости так ничего нового не придумали?Ах да, международный терроризм. Но увы, его к социальной сфере ну никак не привязать. Увы.И получается своеобразная патовая ситуация. Все четко по Марксу и Энгельсу: верхи просто не в состоянии управлять по-новому, а низы потихоньку перестают желать жить по-старому. И демонстрируют это все больше и больше.Как я понимаю, пик настанет в 2024 году, когда по примеру соседей, которых допек олигарх, будет избран… Ну, кто-то у нас да будет избран. Не знаю, кто как, лично я пойду голосовать за кого угодно, только не за того, кого за ручку приведет Путин. Ну и, естественно, не за него. Хватит, в общем и целом.Особенно, если Владимир Владимирович так и не объяснит, во имя кого (это-то мне самому понятно) я должен затягивать пояс и верить ему, что у меня «наблюдается рост доходов». Именно потому, что я этого роста, хоть убейся, не наблюдаю. Удорожание всего, на что ни посмотри, наблюдаю, причем Владимир Владимирович весьма внятно объяснил на «Прямой линии» механизмы ценообразования, хотя я их и так знал. Приятно, что и он их знает.В общем, нужна идеология. Или идея. И идея должна отличаться от уже надоевшей «заработать денег друзьям Путина» типа Ротенбергов, Сечина, Миллера и прочих. Нужна действительно какая-то идея, способная поднять нас и отправить на трудовые подвиги во имя…Хорошо, во имя России. Некоей новой России, которую мы все должны будем построить. Всеми для всех или хотя бы для наших потомков. Очень жирно подчеркиваю: для потомков всех нас, а не только тех, кто живет на Рублевке или в Барвихе. Их потомки весьма неплохо так чувствуют себя за рубежами нашей страны, и это тоже факт, который никто из власть имущих оспорить не сможет. Увы и к сожалению.Получается, что сегодняшняя власть должна очень сильно напрячься. И придумать эту концепцию развития России в плане идеологии. Или идеологию, направленную на развитие России.Просто боюсь, вот этих заигрываний с народом в виде фарса на телевидении в рамках «Прямой линии с президентом», или как это называют в народе, «В гостях у сказки», скоро окажется недостаточно.Сегодня мне сложно сказать, что случится, когда рейтинги Путина упадут до общеевропейских 10-20%. Вряд ли майдан, этого точно не произойдет, не для того Росгвардию растили и Золотова во главу ставили. Так что майдана не будет точно.Уверен, что и правительство в отставку не уйдет, его, правительство, у нас только танками в отставку принято отправлять. И президент с премьером никуда не денутся.Правда, это совершенно не снимает с повестки дня вопрос: а что делать дальше? Куда идти?И вот на этой ноте я хотел бы предложить к обсуждению два вопроса, ответы на которые нам всем было бы весьма интересно прочитать.Уважаемые читатели, среди которых большое количество людей умных и дальновидных, попробуйте ответить на два вопроса:Мы просто возьмем и на основании ваших мнений (умных, естественно) сделаем некую компиляцию, которую озвучим. Понятно, что на «Прямую линию» это мнение не попадет, но… Бесполезным точно не будет.Так что – приглашаю к диалогу. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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