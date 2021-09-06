Какой Вишневский настоящий? Двойников на выборах в Петербурге назвали мошенниками

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал мошенниками своих двойников - двух тёзок, которые ради выборов сменили внешность. Какой Вишневский настоящий, теперь придётся разбираться избирателям.

"Мошенничество продолжается. Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность", - написал Вишневский на своей странице в Twitter. Он отметил, что мужчины отрастили усы и бороды. Политик не исключил, что над фотографиями поработали ретушёры.

Теперь на избирательных участках будет висеть плакат, где подряд идут сразу три Бориса Вишневских. Какой из них настоящий, придётся выбирать народу.

Плакат уже утверждён территориальной избирательной комиссией №30 Центрального района Санкт-Петербурга. Все трое Вишневских избираются в Заксобрание во втором округе. Двое являются самовыдвиженцами, кандидатуру третьего выдвинула одна из партий.

На плакате открытым текстом значится, что Борис Геннадьевич Вишневский раньше носил имя Алексей Шмелёв. Он руководит отделом продаж в коммерческой фирме. Борис Иванович Вишневский ещё недавно был Виктором Быковым. Он безработный. Первому из кандидатов 43 года, второму - 59 лет.

Сообщившему о "двойниках" Борису Лазаревичу Вишневскому 65 лет. В Заксобрании Петербурга он является запредседателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.