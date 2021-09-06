Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Какой Вишневский настоящий? Двойников на выборах в Петербурге назвали мошенниками

06 сентября 2021, 02:10  •  94 • Политика
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал мошенниками своих двойников - двух тёзок, которые ради выборов сменили внешность. Какой Вишневский настоящий, теперь придётся разбираться избирателям.
"Мошенничество продолжается. Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность", - написал Вишневский на своей странице в Twitter. Он отметил, что мужчины отрастили усы и бороды. Политик не исключил, что над фотографиями поработали ретушёры.
Теперь на избирательных участках будет висеть плакат, где подряд идут сразу три Бориса Вишневских. Какой из них настоящий, придётся выбирать народу.
Плакат уже утверждён территориальной избирательной комиссией №30 Центрального района Санкт-Петербурга. Все трое Вишневских избираются в Заксобрание во втором округе. Двое являются самовыдвиженцами, кандидатуру третьего выдвинула одна из партий.
На плакате открытым текстом значится, что Борис Геннадьевич Вишневский раньше носил имя Алексей Шмелёв. Он руководит отделом продаж в коммерческой фирме. Борис Иванович Вишневский ещё недавно был Виктором Быковым. Он безработный. Первому из кандидатов 43 года, второму - 59 лет.
Сообщившему о "двойниках" Борису Лазаревичу Вишневскому 65 лет. В Заксобрании Петербурга он является запредседателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.
Мошенничество продолжается.
Мои "двойники", на время выборов ставшие "Борисами Вишневскими", сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались.
Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на участках. pic.twitter.com/16iV3NghoE
— Борис Вишневский (@visboris) September 5, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





94
Источник
Похожие новости
05 сентября 2021, 22:30
Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России
05 сентября 2021, 22:30
Ополченцы в Панджшере согласились прекратить боевые действия. Условия всего два
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 02:10
Какой Вишневский настоящий? Двойников на выборах в Петербурге назвали мошенниками
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 00:15
«Непревзойдённые по своим характеристикам»: почему США будет сложно заменить российск...
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 00:20
Учиться разрешили, но: Талибы* ужесточили правила для женщин
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленск...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.