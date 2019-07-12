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Какой у вас текущий авианосец, милорды?

12 июля 2019, 22:39  •  84 • В мире
Новейший британский авианосец снова дал течь. Бывает. Но английские военные настолько по-детски им гордились, что теперь по-детски же утирают злые слёзы в коридорах адмиралтейства
Автор:
Покровский Александр
Сегодня должен был вернуться в порт новейший авианосец Королевского флота Великобритании. Но Queen Elizabeth прибежал к месту приписки бегом, подоткнув промокающее платье.
Течь, милорды!
Вторая течь на гордости
Гигантский британский авианосец, которым так гордились военные и политики Туманного Альбиона, что ещё до окончания его испытаний назначили ему жертвой Россию вкупе с Китаем, дал банальную течь.
Бывает. Ни один флот не без греха. Вот и наш авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» тоже не океанские буруны форштевнем бьёт. А на ремонте стоит, капитальном.
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Фото: VPales / Shutterstock.com
Но у «Королевы» течь уже вторая. Или третья – если поломки засчитывать. Но эта – точно настоящая – целый отсек затопила. И хотя в английском министерстве обороны заявили, что произошла «небольшая проблема во внутренней системе судна», однако затопленный отсек есть затопленный отсек. Тем паче, когда представитель королевского флота смутно как-то лепечет:
После незначительной проблемы, произошедшей с внутренней системой, экипаж был обязан откачать небольшой объём воды с корабля. У HMS Queen Elizabeth была небольшая проблема, связанная с водой во внутренней системе. Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе.
В трёх строках трижды повторено: «незначительной», «небольшой», «без повреждений». Когда так говорит англичанин, весь мир уже в курсе, что – точно, врёт!
Что же, тоже бывает. Наш «Кузя» ремонтируется, вообще грустно глядючи на вовсе утонувший плавучий док, который теперь и поднять-то невесть как, и не поднимать нельзя.
Но тут есть одна принципиальная разница.
«Кузя» не требовал любви…
Точнее говоря, «Адмирал Кузнецов» не требовал восхищения, когда молча шёл мимо Англии к Сирии. Сосредоточенно дымил себе и молчал. И министр обороны России, что характерно, молчал. И представитель русского Министерства обороны Игорь Конашенков не предлагал urbi et orbi восхищаться тем, как дымит «Кузя».
В отличие от тогдашнего министра обороны Майкла Фэллона. Тот хвастливо заявил, что новый британский авианосец, который тогда ещё и в море-то не вышел, во всём превосходит российский авианесущий крейсер. Особенно почему-то – в красоте. И гордо выпятил брюшко, сделав паузу после слов, что «русские будут с завистью и восхищением» смотреть на «Королеву». Ведь «Лиззи» – самый крупный корабль королевского флота. И самый красивый!
И это тоже ещё ничего. Красота – понятие растяжимое, как утешала себя одна полнеющая дама. Но «Королеву Лиззи» английские официальные лица в головокружении от её красоты успели ещё назначить и угрозой Китаю! Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил, что первым делом два новых авианосца – то есть и «Лиззи» – будут направлены в Южно-Китайское море, чтобы там «поддержать региональный порядок». То есть – там, где проходит транспортно-энергетическая аорта Китая и где вечные территориальные споры ведутся аж между шестью государствами.
Но это ладно – Борис. У него, судя по манерам и поступкам, головокружение работает вообще, как дизель в Заполярье – не останавливаясь, чтобы не замёрзнуть. Кажется, уже все мировые наблюдатели с нетерпением ждут, когда он займёт пост английского премьера, чтобы каждое утро начиналось у них оздоравливающим смехом. Но ведь слова Джонсона «расширил и углубил» такой серьёзный – должен бы быть – дядька, как Первый морской лорд адмирал Филип Джонс. Он уже с военной прямолинейностью объявил, что да, территориальные споры там идут между КНР и региональными государствами, а потому Британия там должна утверждать «свободу судоходства и верховенство права».
Наконец, для самых кислых скептиков всё по полочкам разложил старший морской офицер с «Королевы Елизаветы»:
Те, кто сомневаются в нужности авианосца, не понимают, что значит быть глобальным игроком во время войны, в мирное время или в период гуманитарных операций. В конце концов, как страна может доказать серьёзность своих планов и амбиций? Ведь авианосец способен подкрепить слова лидеров государства своим присутствием и, если надо, подтвердить их делом.
Спевшаяся, тёплая компания ценителей королевской красоты! А уж как Китай-то, небось, слёзы умиления вытирает!
Фото: Kevin Shipp / Shutterstock.com
Не хвастайтесь заранее, милорды!
И тут – такой афронт! Течёт «Королева»! В прошлый раз, в декабре 2017 года, на авианосце стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов образовалась течь из-за неисправности в уплотнении вала, в результате чего отказался работать насос, в этот самый вал встроенный. И произошло это всего через две недели после того как одноимённая королева Англии торжественно ввела авиаматку водоизмещением 70 600 тонн в состав своего флота.
Что с нею – не с королевой, а «Королевой» – случилось на сей раз, пока не говорится. Но затопленный отсек на таком корабле – это не мелочь. И хорошо ещё, что вблизи от родных вод всё случилось. А если бы – у китайских?
А если бы – у русских? Север, холодно, и русские рядом шныряют, курсы режут. На юте вертолётчики в шезлонгах загорают, с белыми медведями лениво в бутылочку играя. И тут – бац, прокладка, насос, вал, вода ледяная отсек заполняет! Что делать? Забыть все хвастливые речи и взывать к русским, чтобы бросали свои развлечения с медведями и летели на всех парах спасать красоту? А вдруг они засомневаются. Вспомнят, например, слова ещё одного британского ковёрного, свеженького министра обороны Гэвина Уильямсона, в коих тот грозил России «расплатой за провокации» и требовал от неё «уйти и заткнуться»?
Поменьше бы вы хвастались красотой, джентльмены. Какая-то она у вас… промокающая.

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