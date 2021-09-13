Какой ценой Брюссель удержит Польшу в Евросоюзе?

О зыбкости государственного суверенитета в наднациональной организации

7 сентября Европейская комиссия обратилась в суд ЕС с иском против Польши. Еврокомиссия добивается, чтобы на Речь Посполитую был наложен ежедневно возрастающий штраф, который надо будет платить до тех пор, пока поляки не приведут свое законодательство в сфере судопроизводства в соответствие с нормами ЕС.

Что имеется в виду? Несколько лет назад польское руководство в лице партии «Право и справедливость» затеяло реформу, предполагающую расширение контроля исполнительной власти над властью судебной. Например, если человек в мантии достиг пенсионного возраста, но намерен работать и дальше, то согласие на это должен дать президент Польши. Ещё одна новинка – учреждение Дисциплинарной палаты Верховного суда, чьей задачей будет разбирать проступки членов судейского корпуса.

Дисциплинарная палата за работой. Фото: tokfm.pl

В Брюсселе польские нововведения сочли нарушением принципа разделения властей. В июле суд Евросоюза постановил, что Дисциплинарная палата в Польше должна быть упразднена. Реакцией на это стало заседание Конституционного суда Польши с целью определить, какие законы важнее: национальные или наднациональные? Вердикт пока не вынесен, но в августе Варшава пообещала, что Дисциплинарная палата в ее нынешнем виде будет ликвидирована. Еврокомиссию это не устроило, и с приходом осени она перешла в наступление.

Европейская комиссия заморозила транш в 57 миллиардов евро – эти деньги Варшава должна была получить на восстановление экономики после «пандемии». А ещё пять воеводств Польши получили письма от Еврокомиссии, где сообщалось, что им прекратят выделять финансирование в рамках региональных программ ЕС. Причина недовольства Брюсселя состоит в том, что в этих воеводствах появились зоны, свободные от ЛГБТ, где запрещены, в частности, гей-парады.

Атака на Польшу, шатающую «европейские ценности», развивается, и в ответ Варшава стала запугивать Брюссель выходом из Евросоюза. Новый импульс теме придал вице-спикер сейма Рышард Терлецкий. Он глава парламентской фракции «Права и справедливости» и близок к председателю партии Ярославу Качиньскому, который фактически управляет государством, оставаясь в тени. Слова Терлецкого имеют особый вес.

8 сентября вице-спикер заявил, что, если отношения с ЕС продолжат развиваться, как сейчас, Польше придется пойти на радикальные шаги, и привёл в пример Великобританию.

Рышард Терлецкий. Фото: tvp.info

Заявление Терлецкого вызвало бурление страстей. Заговорили о полекзите (по аналогии с брекзитом). Рышард Терлецкий эти претензии отмел, заявив, что это выдумки либералов. Из канцелярии премьер-министра проинформировали, что о выходе из ЕС никто не помышляет, но это лишь подлило масла в огонь. Группа сенаторов выпустила обращение, в котором заверила, что не допустит полекзита. И тут же депутат от «Права и справедливости» Марек Суски пообещал, что Польша будет бороться с «брюссельскими оккупантами». А Патрик Яки, депутат Европарламента от партии Качиньского, объяснил, что нужно Речи Посполитой от Евросоюза: «Польша не хочет выходить из ЕС, но должна его изменить».

На фоне этих баталий состоялся визит Анджея Дуды в Венгрию. Эта страна тоже находится под ударом ЕС за приверженность традиционной семье, отказ от легализации однополых «браков» и ограничение ЛГБТ-пропаганды. Венгрия полностью поддержала Польшу в ее конфронтации с Евросоюзом. В своей солидарности Анджея Дуду заверил Виктор Орбан, а венгерский министр юстиции Юдит Варга назвала давление Брюсселя «гнусными выпадами» и «жестокой атакой».

Анджей Дуда и Виктор Орбан. Фото: dailynewshungary.com

В положении третьего радующегося в споре между Брюсселем, с одной стороны, Варшавой и Будапештом – с другой, пребывает Великобритания. Особенно усердствуют такие популярные издания, как Spectator и Daily Express. Spectator пишет, что в противостоянии с ЕС Польша сражается за британцев. А на страницах Daily Express выступил известный автор детективных романов Фредерик Форсайт, который заявил, что «поляки победили Гитлера и Сталина» (?), так что Евросоюз они просто съедят на завтрак. Автору «Дня шакала» можно, конечно, посоветовать лучше узнать, чем завершилась Вторая мировая война, но полякам его слова пришлись по душе.

Интерес к Польше проявляют и британские политики, они даже собираются подключиться к проекту «Троеморье» («Инициатива трёх морей»). Формально этот проект призван укрепить интеграцию между странами, входящими в Евросоюз и расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В действительности «Инициативу» придумали в американском Госдепе с целью выдавить Россию из Восточной и Центральной Европы. А в Польше видят шанс добиться с помощью «Троеморья» статуса регионального лидера и считают проект своим. Лондон до недавних пор был равнодушен к «Инициативе», но 6 сентября появился специальный доклад Дэниела Кавчински, депутата палаты общин от партии тори. Кавчински предлагает развивать сотрудничество с «Троеморьем», что, по мнению политика, позволит Великобритании удовлетворить свои глобальные амбиции и поставить заслон на пути России и Китая. Правительство Её Величества не возражает.

В Варшаве на сигналы из Лондона пока не отреагировали, но когда Великобритания была членом ЕС, у нее с Польшей складывались весьма неплохие отношения. Например, в конце 2003 года оба государства подписали договор о совместной деятельности в рамках Европейского союза. Так что новый альянс Варшавы с Лондоном вполне вероятен. Однако вернемся к конфронтации Польши с ЕС и борьбе с «брюссельскими оккупантами».

В прежние годы Евросоюз обычно шел Польше на уступки. Не последнюю роль в этом играла позиция Трампа. Однако теперь Белый дом занимает Байден. С его приходом между Варшавой и Вашингтоном наступило охлаждение, а лучшим другом США в Европе оказалась Германия. Это позволило Евросоюзу увеличить нажим на Польшу. В июле на родину неожиданно вернулся Дональд Туск. По окончании срока его полномочий как председателя Европейского совета он стал у руля «Гражданской платформы» – основной партии, оппозиционной режиму Качиньского.

Дональд Туск. Фото: snanews.de

А вскоре произошёл распад коалиции, в которую входили «Право и справедливость» и две более мелкие консервативные политические силы. Партия Качиньского ослаблена, а «Гражданскую платформу» сейчас активно накачивают рейтингами. В первые сентябрьские дни структуры Сороса начали раскручивать тему полицейского произвола и насилия в Польше. История похожа на гибель Джорджа Флойда с той разницей, что жертв было три и один из погибших – 25-летний украинский гастарбайтер. Власть сумела эту атаку отбить, но грызня Варшавы с Брюсселем продолжается. Основы Евросоюза делаются более шаткими.