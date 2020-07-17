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"Какой-то бред": иск Нидерландов по делу "Боинга" МН17 назвали незаконным

17 июля 2020, 18:00  •  170 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В РФ объяснили, почему гражданский суд по авиакатастрофе 2014 года является абсурдным
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что инициированный Амстердамом судебный спор по делу малайзийского "Боинга", потерпевшего катастрофу в 2014 году над Донбассом, является незаконным. По словам эксперта, спор лишен обоснования в рамках правового поля, и поэтому представляет собой "какой-то бред".
Глава ФЗНЦ указал, что полученная с радара информация, которая могла бы пролить свет на события 2014 года, у украинских властей отсутствует. В то же время Вашингтон не считает нужным предоставлять свои данные по авиакатастрофе, требуя "верить на слово". В ходе Гаагского процесса по инциденту одному из представителей Малайзии даже не дали слова – в августе, уверен Малькевич, он должен покинуть свой пост, и после этого уже может дать свою оценку произошедшим событиям.
Как отмечает ИА "Новороссия", не так давно один из свидетелей по делу Артем Трясков заявлял, что заметил истребители в небе в тот момент. Впрочем, слушать его показания, считает эксперт, следственной группе не интересно. Более того, Амтстердам подал иск на РФ в ЕСПЧ. В таком случае должны соблюдаться основы – то есть дело должно уже пройти через нижестоящие судебные инстанции. А в данной ситуации речь идет об иске со стороны целого государства, и дело не соответствует упомянутым критериям, сообщает "Царьград".
Ранее в СМИ появилась копия отчета службы правового департамента Нидерландов от 21.09.2016. В документе указывается, что в момент катастрофы российские ПВО отсутствовали на территории Украины. Таким образом, акт нидерландских спецслужб подтверждает, что российская техника находилась далеко от зоны поражения "Боинга". В радиусе находились ПВО ВСУ.

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