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Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
05 января 2020, 05:39 • 103 • В мире
3 января американские вооружённые силы провели операцию в столице Ирака Багдаде, в ходе которой нанесли ракетный удар рядом с аэропортом иракской столицы. В результате этой атаки, добро на которую дал лично президент США Дональд Трамп, был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным отрядом иранского спецназа "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Убийство Сулеймани было целью операции, и в Пентагоне этого не пытаются скрывать. "Какой суд приговорил генерала к смерти?" - задал прямой вопрос Владимир Соловьёв.
По мнению тележурналиста, целенаправленная атака на самолёт иранского генерала лишний раз подтвердила то, что ни для кого, наверное, уже не секрет: международного права больше не существует. И о "двойных стандартах" в политике тоже можно забыть, уверен он, равно как и о дипломатии, правосудии, презумпции невиновности, праве на адвоката и прочих приметах справедливого суда.
Также можно больше не переживать по поводу смертной казни. При этом Запад потерял всякое моральное право поучать Россию. Колонии вовсе не стали достоянием истории, как и не появилось действительно равноправных стран, которые входят в международные организации.
"Просто представьте на минуту, что ракетный удар нанесён по цели около аэропорта Берлина. Задействован боевой российской беспилотник. Уничтожен известный террорист, находившийся в розыске за преступления, повлёкшие большие человеческие жертвы. Что бы началось? Правильно. Разверзлись бы хляби небесные: выслали бы наших дипломатов из всех стран НАТО. Созвали бы экстренное заседание совбеза ООН, ввели бы санкции из преисподней, а мир оказался бы на пороге войны", - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
Журналист напомнил о том, что иракское правительство даже не было предупреждено о готовящейся операции, видимо, не сочтя нужным это сделать, да и зачем?
"Кто определил виновность убитых сегодня? Какой суд? Какие им предъявляли обвинения? Где выслушивались доводы? США войну Ирану не объявляли. Генерал Сулеймани воевал против ИГИЛ*, и его роль хорошо известна американским военным. На одну доску Аль-Багдади и Сулеймани поставить невозможно. Так какой суд приговорил генерала к смерти?" - Владимир Соловьёв задал вопросы, на которые едва ли будут получены ответы.
Журналист напомнил о том, что американскому военному присутствию в Ираке исполнилось 17 лет, однако за это время ни процветание, ни демократия так и не наступили, зато жертвы просто гигантские.
США последовательно реализует концепцию распространения своего права на весь мир. Американцы руководствуются только своими национальными интересами, ведь у них в конституции нет статьи 15.4. о приоритете международного права, а у нас есть.
Напомним, в Пентагоне убийство Сулеймани назвали "оборонительными" действиями, а целью операции - предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока.
В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.
*ИГИЛ, ИГ, "Исламское государство" - организация, запрещённая в России решением Верховного суда.
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