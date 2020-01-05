Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани

По мнению тележурналиста, целенаправленная атака на самолёт иранского генерала лишний раз подтвердила то, что ни для кого, наверное, уже не секрет: международного права больше не существует. И о "двойных стандартах" в политике тоже можно забыть, уверен он, равно как и о дипломатии, правосудии, презумпции невиновности, праве на адвоката и прочих приметах справедливого суда.

Также можно больше не переживать по поводу смертной казни. При этом Запад потерял всякое моральное право поучать Россию. Колонии вовсе не стали достоянием истории, как и не появилось действительно равноправных стран, которые входят в международные организации.

"Просто представьте на минуту, что ракетный удар нанесён по цели около аэропорта Берлина. Задействован боевой российской беспилотник. Уничтожен известный террорист, находившийся в розыске за преступления, повлёкшие большие человеческие жертвы. Что бы началось? Правильно. Разверзлись бы хляби небесные: выслали бы наших дипломатов из всех стран НАТО. Созвали бы экстренное заседание совбеза ООН, ввели бы санкции из преисподней, а мир оказался бы на пороге войны", - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Журналист напомнил о том, что иракское правительство даже не было предупреждено о готовящейся операции, видимо, не сочтя нужным это сделать, да и зачем?

"Кто определил виновность убитых сегодня? Какой суд? Какие им предъявляли обвинения? Где выслушивались доводы? США войну Ирану не объявляли. Генерал Сулеймани воевал против ИГИЛ*, и его роль хорошо известна американским военным. На одну доску Аль-Багдади и Сулеймани поставить невозможно. Так какой суд приговорил генерала к смерти?" - Владимир Соловьёв задал вопросы, на которые едва ли будут получены ответы.

Журналист напомнил о том, что американскому военному присутствию в Ираке исполнилось 17 лет, однако за это время ни процветание, ни демократия так и не наступили, зато жертвы просто гигантские.

США последовательно реализует концепцию распространения своего права на весь мир. Американцы руководствуются только своими национальными интересами, ведь у них в конституции нет статьи 15.4. о приоритете международного права, а у нас есть.

Напомним, в Пентагоне убийство Сулеймани назвали "оборонительными" действиями, а целью операции - предотвращение якобы планировавшихся Сулеймани нападений на дипломатов и военнослужащих США, находящихся на территории Ближнего Востока.

В вину иранскому генералу американцы ставят нападения на их базы в Ираке, а также атаку на посольство США в Багдаде, совершённую в конце декабря.

*ИГИЛ, ИГ, "Исламское государство" - организация, запрещённая в России решением Верховного суда.