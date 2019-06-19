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«Какой раздор? Тупость!»: Жириновский может заменить в законопроекте слово «русский» на «соотечественник»

19 июня 2019, 20:24  •  68 • В России

В среду Владимир Жириновский со скандалом покинул зал пленарных заседаний Госдумы из-за отклонения своего законопроекта об упрощении предоставления гражданства РФ иностранцам, у которых хотя бы один из родителей указан русским по национальности.

- Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом! Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути! - гремел он, уходя с трибуны.

«Позор парламенту и предателям русского народа!» Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Напомним, инициативу ЛДПР, предлагавшую избавить таких претендентов от требований постоянного проживания в России в течение пяти лет, предоставления вида на жительства, обязательного источника доходов и сдачи экзамена по русскому языку, поддержала вся фракция КПРФ, четыре депутаты от «Единой России» и трое - от «Справедливой России».

Далее спор между оппонентами продолжился уже в прямом эфире Радио «КП», где лидеру ЛДПР противостоял член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества единоросс Максим Иванов. К слову, именно этот профильный комитет рекомендовал законопроект отклонить.

- У нас многонациональная страна, поэтому у других возник вопрос: а что делать с ними? Это противоречит Конституции, вносит раздор. Президент подписал два указа, на основании которых мы предоставляем гражданство по упрощенной процедуре. Это касается и Приднестровья, и Донецка с Луганском, - напомнил Иванов. - Если бы в законопроекте говорилось о соотечественниках, большинство бы поддержало. Но поскольку говорится про тех, кто назван русским, это вносит непонимание и противоречит Конституции.

- Наш закон упрощает процедуру получения гражданства для русских, которые находятся за рубежом. Только об этом речь. Какой раздор? Тупость! Никакого противоречия нет. В Конституции вообще ни слова не сказано о русских, - отреагировал на это ВВЖ, по ходу спора допуская компромисс. - Во втором чтении мы могли бы заменить слово «русский» на «соотечественник». Но сегодня обстреляли Донецк - там погибали не условные татары, а русские, за рубежом закрывают русские школы. Проблема-то с русским народом!

- То есть вы согласны доработать свой законопроект? - уточнили ведущие Радио «КП».

- Для этого есть три чтения. Но они же не хотят. Хотят подать эту инициативу от «Единой России» и заработать себе новый плюс. Мы готовы доработать, но они не будут, - полагает Жириновский.

Полностью зажигательный спор на острую тему читайте в «Комсомолке» в ближайшее время.

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