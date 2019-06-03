Какой «приятный сюрприз» готовят у Плахотнюка

Пресса пишет о возможном перевороте

Демократическая партия Молдовы зарезервировала площадь в центре Кишинёва для проведения мероприятий, которые продлятся с 5 по 9 июня. Подробности мероприятий не разглашаются, известно лишь, что это могут быть встречи с избирателями, при этом количество участников предполагается до 50 тысяч.

Эта новость послужила поводом для всевозможных слухов, наполнивших молдавский сегмент интернета.

«Согласно источникам, которые просили об анонимности на заседании Демократической партии, которое состоялось сегодня в Ватре, было решено, что 5 июня 50 000 человек прибудут к парламенту и заставят депутатов голосовать за избрание главы демократов Владимира Плахотнюка на пост премьер-министра», – сообщает сайт молдавского телевидения Jurnal.md.

Молдавское интернет-издание UNIMEDIA, опубликовав новость о готовящемся «мероприятии», отметило, что корреспонденты издания связались с пресс-секретарём ДПМ и попросили прокомментировать слухи и готовящееся мероприятие в Кишинёве. Однако от комментариев в партии отказались.

UNIMEDIA в редакционной статье рассказывает о том, что 2 июня в этнокультурном комплексе «Ватра» состоялся Республиканский молодёжный форум ДПМ, на который прибыли тысячи представителей со всей страны.

«Согласно источникам UNIMEDIA, которые просили сохранить свою анонимность, активисты были мобилизованы на сегодняшнем собрании ДПМ. Что касается демонстраций, которые должны состояться в центре Кишинева, то их цель – запросить кандидатуру Плахотнюка на пост премьер-министра Республики Молдова. Было решено, что 5 июня 50 тысяч человек будут доставлены к зданию парламента для того, чтобы заставить депутатов голосовать за премьер-министра Плахотнюка», – отмечает UNIMEDIA.

Действительно, 2 июня в комплексе «Ватра» собралось около семи тысяч представителей молодёжного крыла ДПМ, на встречу с ними явились лидер партии Владимир Плахотнюк и и. о. премьер-министра Павел Филип. При этом представителей прессы на собрание не допустили, а само мероприятие тщательно охранялось, что и спровоцировало слухи о готовящемся «захвате власти» и «государственном перевороте».

Впрочем, во второй половине дня Гамурарь всё-таки прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети Facebook, назвав все слухи «лживыми новостями», а СМИ, которые об этом пишут, – «пропагандистской прессой», отметив, что «молодёжь просто веселилась».

Что касается мероприятий в центре Кишинёва, то демократы подали декларацию в мэрию ещё 29 мая. Согласно декларации, с 5 по 9 июня с 9:00 до 24:00 ДПМ будет проводить на центральной площади столицы перед зданиями парламента и администрации президента встречи с избирателями, которых будет около 50 тысяч.

По словам вице-председателя ДПМ Сергея Сырбу, «это будет приятный сюрприз для всех», а подробности он пообещал сообщить на следующей неделе.

«Всё это может продлиться и один день, и четыре дня, опять же, в зависимости от многих обстоятельств, наверное, ещё рано об этом говорить. Больше деталей мы сообщим уже на следующей неделе», – рассказал Сырбу. Вполне вероятно, что такой комментарий политика послужит основой для ещё большего количества слухов…

Сам Плахотнюк заявил о том, что «независимо от сценария, даже самого мрачного, мы готовы немедленно мобилизоваться».