Русский язык и вся русская культура принадлежит Украине и её жителям, но разговаривать жиделям Незалежной необходимо только на своём родном языке., заявил в эфире YouTube-шоу "В гостях у Гордона" глава МВД Украины Арсен Аваков. При этом он считает, что трансляция передачь украинских телеканалов должна проходить исключительно на русском языке.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в эфире YouTube-шоу "В гостях у Гордона". Что русский язык, как и вся русская культура принадлежит украинцам. Рассуждая о роли языков, руководитель украинских правоохранительных органов запутался, в частности, он предложил, что передачи на украинских ТВ и радиоканалах должны вестись исключительно на русском языке, а граждане его страны говорить при этом на украинском.

Он также напомнил, что все мировые державы отказываются от передач на русском языке. При этом Аваков считает, что передачи на русском вызовут больший интерес зрителей по всему миру, передаёт Lenta.ru.

"Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит одной только России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" — заявил Аваков.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в 2019 году.