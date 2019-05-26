Какой культуре нас учат. Рассуждения о высоком и низком • 141 • Аналитика



Район наш был довольно хулиганский, но мат слышался очень редко, разве только от пьяных. Помню, что даже слово «дурак» воспринималось как нехорошее ругательство. Возможно, потому, что было много выходцев из уральских и западно-сибирских деревень, где мат не распространён. А сейчас я прекратил делать замечания школьникам и школьницам (!) за мат. И не от опасений за своё здоровье, а от понимания, что это борьба с ветряными мельницами. Они не понимают, что это плохо. Что то, чего нельзя делать дома, нельзя и на улице. Недавно на моих глазах полицейский наряд пытался задержать группку пьяной молодёжи за громкий мат. Визг парней и девчонок! Вопли, что ломают руки-ноги! Падание в грязь, чтоб не заволокли в уазик… Сержанты плюнули и уехали, правда, гопота тоже быстро исчезла.





Но не тех вязали сержанты. С головы рыба гниёт. «Элитную» артистическую тусовку, с которой пример берут, надо отправлять в СИЗО за мат, которым артисты бравируют. А заодно за рекламу и смакование на ТВ своих и чужих мерзостей, за моральное разложение страны. За пропаганду Нуриева не как танцовщика, а как балеруна-гомосексуалиста. За громкие вопли в 80-х о несвободе. За проплаченные призывы «Голосуй, а то проиграешь!» в 96-м. За безответственные бесстыжесть и жадность. За желание свободы гадить в своей стране.



Несколько лет назад грязью на ТВ отличался канал ТНТ, а сейчас сколько их? И хоть бы кто встал на колени и покаялся за своё поведение! Ведь за то, что сделали и делают для развала великой страны эти работники голосовых связок, вознаградить можно лишь лишением гражданства. Ни разу не видел и не слышал от наших «звёзд» призывов и обоснований не ходить по газонам, уступать в транспорте сиденья старшим, помогать незнакомым, осуждения жадности…







Повторюсь о трагедии в Беслане 1 сентября 2004 года. «Комсомолка» проверила нашу «элиту» на вшивость – запустила предложение участвовать в якобы намечаемом бесплатном концерте в Беслане. Так только Варум и Агутин согласились приехать в Осетию, поинтересовавшись временем, чтобы с минимальными потерями сломать график своих выступлений. У остальных «звёзд» выявились непреодолимые причины типа болезни комнатной собачки.



И открою страшную тайну: в большинстве своём эта «элита» ничем не лучше среднего гражданина страны, и телепередачи про дом и семью обычного человека будут нисколько не менее интересны. Как-то читал хорошее выражение, что родина не там, где заднице комфортно, а где душе приятно. Комфорт — это про элиту, а приятно – про нас. В общем, считаю, что в обычном СИЗО им быстро мозги вправят.



Это далеко не первая моя заметка о деструктивной роли многих интеллигентов. Причём деструктивизм стараюсь показать с неожиданных позиций, отчего он нисколько не менее омерзителен. В чём недоумеваю, так это в том, что они считают свой деструктивизм, проще говоря, действия по развалу страны, нормой интеллигентского самовыражения. Но если слесарь у них дома деструктивно подцепит к канализации унитаз, так это посягательство на их свободы!



Я повторяю такие заметки с целью посеять недоверие к публичным людям, рассуждающим о вещах, которыми они не занимались ПРОФЕССИОНАЛЬНО и ЭФФЕКТИВНО. Именно не только профессионально, но и обязательно эффективно. Я пишу об этом с целью воспринимать артистов только как артистов и не более, которые должны развлекать, а в идеале ещё и «сеять разумное, доброе, вечное».



Помните, Штаты хвастались, что им переформатирование Украины во врага России обошлось всего в 5 млрд. долларов, что сущие копейки от выгодоприобретения. Не сомневаюсь, что основная часть этих миллиардов ушла на подкармливание тамошней богемы, на воспитание иуд. И совсем не обязательно вербовать гуманитария впрямую. Достаточно разъяснить, что зажимают его естественные инстинкты и убедительно рассказать, в чём эти инстинкты заключаются. Против нас эффективно используют теорию разбитых окон. Эта теория говорит о том, что при попустительстве беспорядок множится. И если рекламировать грязь в поступках, в словах, всякой грязи будет больше. Проще говоря, с ненормальностями надо бороться сразу – давить чайники, пока они не стали паровозами.



P. S. Для сведения. Будучи производственником, я употреблял крепкие выражения, но в отсутствие женщин и от переполнения эмоциями. До фактического разгона Горбачёвым народных дружин был командиром крупной и действенной многосотенной цеховой дружины. Поклонником уголовной романтики не являюсь. В юности жил я в среднем уральском городе. Чуть не 60 лет назад, классе в 7-м, наша компания парней начала покуривать. В холода зимой мы курили в подъездах, в том числе и в подъезде, где жил один из нас. Бывало, и сматеримся. Жители делали нам замечания. Старший брат этого друга детства был в нашем городе, как бы помягче сказать, значительным человеком в уголовном мире. И как-то этот друг детства рассказал, что старший брат провёл с ним воспитательную беседу, причём без рукоприкладства, но очень серьёзную. Брат запретил курить, шуметь и мешать другим вблизи места, где жил наш друг. Мотивировал это просто: там, где живёшь, веди себя как человек, и в трудную минуту люди к тебе отнесутся как к человеку. Ещё наш друг передал слова старшего брата о том, чем может кончиться мат в присутствии серьёзных людей. Вполне придётся ответить за каждое слово, и никого не будет волновать, что это было для связки слов или юношеская бравада.Район наш был довольно хулиганский, но мат слышался очень редко, разве только от пьяных. Помню, что даже слово «дурак» воспринималось как нехорошее ругательство. Возможно, потому, что было много выходцев из уральских и западно-сибирских деревень, где мат не распространён. А сейчас я прекратил делать замечания школьникам и школьницам (!) за мат. И не от опасений за своё здоровье, а от понимания, что это борьба с ветряными мельницами. Они не понимают, что это плохо. Что то, чего нельзя делать дома, нельзя и на улице. Недавно на моих глазах полицейский наряд пытался задержать группку пьяной молодёжи за громкий мат. Визг парней и девчонок! Вопли, что ломают руки-ноги! Падание в грязь, чтоб не заволокли в уазик… Сержанты плюнули и уехали, правда, гопота тоже быстро исчезла.Но не тех вязали сержанты. С головы рыба гниёт. «Элитную» артистическую тусовку, с которой пример берут, надо отправлять в СИЗО за мат, которым артисты бравируют. А заодно за рекламу и смакование на ТВ своих и чужих мерзостей, за моральное разложение страны. За пропаганду Нуриева не как танцовщика, а как балеруна-гомосексуалиста. За громкие вопли в 80-х о несвободе. За проплаченные призывы «Голосуй, а то проиграешь!» в 96-м. За безответственные бесстыжесть и жадность. За желание свободы гадить в своей стране.Несколько лет назад грязью на ТВ отличался канал ТНТ, а сейчас сколько их? И хоть бы кто встал на колени и покаялся за своё поведение! Ведь за то, что сделали и делают для развала великой страны эти работники голосовых связок, вознаградить можно лишь лишением гражданства. Ни разу не видел и не слышал от наших «звёзд» призывов и обоснований не ходить по газонам, уступать в транспорте сиденья старшим, помогать незнакомым, осуждения жадности…Повторюсь о трагедии в Беслане 1 сентября 2004 года. «Комсомолка» проверила нашу «элиту» на вшивость – запустила предложение участвовать в якобы намечаемом бесплатном концерте в Беслане. Так только Варум и Агутин согласились приехать в Осетию, поинтересовавшись временем, чтобы с минимальными потерями сломать график своих выступлений. У остальных «звёзд» выявились непреодолимые причины типа болезни комнатной собачки.И открою страшную тайну: в большинстве своём эта «элита» ничем не лучше среднего гражданина страны, и телепередачи про дом и семью обычного человека будут нисколько не менее интересны. Как-то читал хорошее выражение, что родина не там, где заднице комфортно, а где душе приятно. Комфорт — это про элиту, а приятно – про нас. В общем, считаю, что в обычном СИЗО им быстро мозги вправят.Это далеко не первая моя заметка о деструктивной роли многих интеллигентов. Причём деструктивизм стараюсь показать с неожиданных позиций, отчего он нисколько не менее омерзителен. В чём недоумеваю, так это в том, что они считают свой деструктивизм, проще говоря, действия по развалу страны, нормой интеллигентского самовыражения. Но если слесарь у них дома деструктивно подцепит к канализации унитаз, так это посягательство на их свободы!Я повторяю такие заметки с целью посеять недоверие к публичным людям, рассуждающим о вещах, которыми они не занимались ПРОФЕССИОНАЛЬНО и ЭФФЕКТИВНО. Именно не только профессионально, но и обязательно эффективно. Я пишу об этом с целью воспринимать артистов только как артистов и не более, которые должны развлекать, а в идеале ещё и «сеять разумное, доброе, вечное».Помните, Штаты хвастались, что им переформатирование Украины во врага России обошлось всего в 5 млрд. долларов, что сущие копейки от выгодоприобретения. Не сомневаюсь, что основная часть этих миллиардов ушла на подкармливание тамошней богемы, на воспитание иуд. И совсем не обязательно вербовать гуманитария впрямую. Достаточно разъяснить, что зажимают его естественные инстинкты и убедительно рассказать, в чём эти инстинкты заключаются. Против нас эффективно используют теорию разбитых окон. Эта теория говорит о том, что при попустительстве беспорядок множится. И если рекламировать грязь в поступках, в словах, всякой грязи будет больше. Проще говоря, с ненормальностями надо бороться сразу – давить чайники, пока они не стали паровозами.P. S. Для сведения. Будучи производственником, я употреблял крепкие выражения, но в отсутствие женщин и от переполнения эмоциями. До фактического разгона Горбачёвым народных дружин был командиром крупной и действенной многосотенной цеховой дружины. Поклонником уголовной романтики не являюсь. Александр (Мой адрес) Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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