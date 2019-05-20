«Какой гибкий мальчик!»: В Сети припомнили Зеленскому высказывания о жителях Донбасса

Автор:

Павленко Дмитрий

В соответствии с установленным церемониалом мероприятия, Зеленский принёс президентскую присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, а также получил из рук новоявленного председателя Конституционного суда Натальи Шапталы символы государственной власти - президентский знак и булаву.

Если кратко и тезисно взять содержание инаугурационной речи Зеленского, то он заявил, что Европа должна быть у украинцев в головах. Кроме того, по мнению Зеленского, украинцы должны стать «исландцами в футболе и израильтянами в обороне». Новоявленный президент Украины также призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты, а вешать портреты своих детей и смотреть им в глаза перед принятием каждого решения. Также Зеленский процитировал слова «классного американского президента» Рональда Рейгана о том, что «правительство является нашей проблемой», призвав членов Кабмина самим написать заявления об отставке, и сделал то, что являлось главной интригой последнего месяца – досрочно распустил Верховную раду VIII созыва. При этом призвал депутатов немедленно уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака и дал депутатам народным избранникам два месяца на принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности и открытых списках на выборах.

Коротко содержание инаугурационной речи прокомментировал в своей соцсети донецкий политолог Владимир Корнилов:

Что касается обещаний вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского, то главным стало немедленное прекращение огня в Донбассе, завершение войны и обмен пленными. При этом он заявил, что не собирается отказываться от «наших территорий», причислив к таковым не только Донбасс, но и Крым. Зеленский назвал жителей отделившихся от Украины регионов «нашими украинцами», обвинил прежнюю власть в том, что она разъединяла людей, призвал вернуть их сознание и даже жёстко осадил народного депутата Олега Ляшко, возмутившегося переходом президента на русский язык.

Между тем, пользователи соцсетей преисполнены скептицизма и припоминают Зеленскому одно из его выступлений в 2014 года, где он оскорбил жителей Донбасса, восставших против киевского режима.

«Зеленский во время инаугурации на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они «не чужие». Какой однако гибкий мальчик! То они для него «мрази», а то не «чужие», - обратил внимание пользователь Twitter @spacelordrock

Зеленский во время инаугурации на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они "не чужие".

Какой однако гибкий мальчик! То они для него "мрази", а то "не чужие". — Голос Мордора (@spacelordrock) May 20, 2019

«Чтобы сейчас не говорил Зеленский о Донбассе и к чему бы не призывал, Донбасс помнит только это», - пишет @VasyaTerkina

Что бы сейчас не говорил Зеленский о Донбассе и к чему бы не призывал, Донбасс помнит только это: pic.twitter.com/LHlNGdAAIX — Василиса (@VasyaTerkina) May 17, 2019

««Наше первое задание — прекращение огня в Донбассе», — заявил Зеленский. Отлично же. Но он тут же добавил: «Я точно не буду принимать слабые решения». И «слава Украине», - сказал он в конце», - не верит новому президенту «незалежной» @RadioStydoba.

«Наше первое задание — прекращение огня в Донбассе», — заявил Зеленский.

Отлично же. Но он тут же добавил: «Я точно не буду принимать слабые решения».

И «слава Украине», - сказал он в конце. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) May 20, 2019

Как и ожидалось, пользователи соцсетей сравнивали инаугурационную речь президента Зеленского с заявлениями и действиями президента Василия Голобородько в популярном комедийном сериале «Слуга народа», роль которого исполнял всё тот же Зеленский.

«Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах свой портрет, но разрешил вывесить фотографию Голобородько», - иронизирует @slevo4kin.

Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах свой портрет, но разрешил вывесить фотографию Голобородько. — Серый Кардинал (@slevo4kin) May 20, 2019

От внимания пользователей не ушли также действия и выражение лиц теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных политиков из его окружения, присутствовавших на церемонии инаугурации Зеленского.

Так, бывший народный депутат Украины Алексей Журавко признался, что смотрел инаугурацию Зеленского только, чтобы посмотреть на унылые и перепуганные лица Порошенко и его сообщников.

«На Порошенко больно сейчас смотреть», - заметил политолог Армен Гаспарян @A_Gasparyan.

На Порошенко больно сейчас смотреть. Его глаза взвывают: «Святой Бандера, почему не помог мне, после всего того, что я сделал?» — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) May 20, 2019

Пользователь Рита Мальцева в комментарии к записи украинского журналиста и блогера Анатолия Шария обратила внимание на грустное выражение лица вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко во время речи Зеленского.

геращенко не счастлива... )))))) pic.twitter.com/6wnEWxYl7r — Рита Мальцева (@rabika8) May 20, 2019

«Парубий вызвал панику в зале Рады, когда сразу после присяги Зеленского заявил: «Прошу всех садиться»

Надеюсь, начнут с самого Парубия…», - высказался Владимир Корнилов.

А подавший в отставку глава СБУ Василий Грицак, которому Порошенко на днях присвоил звание «героя Украины», был вовсе освистан во время представления новому верховному главнокомандующему.

Также Грицак и командующий «Силами специальных операций» Игорь Лунёв не стали отдавать честь Зеленскому, что вызвало неоднозначную реакцию у украинских пользователей.

«Логично. Как можно отдать то, чего нет?», - считает Назар Приходько @nazareye.

Грицак не віддав Зеленському честь.

Логічно. Як можна віддати те, чого нема? — Назар Приходько (@nazareye) May 20, 2019

«Люди, которые имеют достоинство», - возражает @haly4anka.

Досрочный роспуск Зеленским Верховной рады многие пользователи оценили как начало серьёзных и давно назревших политических перемен:

«Зеленский распустил дураду. Надеюсь, теперь там соберутся адекватные люди», - пишет @daniel_msk.

Зеленский распустил дураду. Надеюсь, теперь там соберутся адекватные люди. — Kaygermazov Daniel (@daniel_msk) May 20, 2019

«А вы ждёте этого момента?», - задался вопросом пользователь Twitter @Ya_Ukrainec, опубликовавший кадр из фильма, на котором президент Голобородько расстреливает депутатов Верховной рады.

...а вы ждёте этого момента?#инаугурация #Зеленский #Голобородько pic.twitter.com/iA06SsT0uV — Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) May 20, 2019

Одобрил первые действия Зеленского и эпатажный российский политик, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский. Он также призвал арестовать тех депутатов, которые возмутились переходом нового президента с украинского языка на русский.

Зеленский вприпрыжку прискакал к месту инаугурации. Он правильно сделал, что распустил парламент и предложил правительству уйти в отставку. Надо еще и арестовать всех депутатов бывшей Рады, которые делали новому президенту замечания за пару реплик, произнесенных на русском языке. — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) May 20, 2019

В то же время, некоторые считают, что роспуском парламента Зеленский нарушил украинскую конституцию, в соответствии с которой Рада имеет месяц на формирование новой коалиции. Таким образом, вступивший в должность новый президент создал серьёзный конфликт, который ему же и аукнется.

«Полный юридический ноль, призвать Раду уволить тех, кто на тот момент уже уволился у Порошенко и тут же распустить Раду, не имея на то оснований, из-за созданных накануне условий Зеля просто “говорящая голова” - что ему сказали сказать, то он и сказал», - комментирует действия Зеленского @zloy_odessit.

А некоторые уже пророчат Зеленскому судьбу не упомянутого им актёра-президента Рейгана, а Джона Кеннеди. Конечно, имея в виду, печальную участь последнего.

оце конечно зеленский гнет палки мы всей семьей сидим плачем и боимся что после таких слов он станет вторым кеннеди — портвейн №777 | 71 (@lemonaquadrop) May 20, 2019



В конце своей инаугурационной речи новоявленный президент Украины заявил, что раньше он делал всё для того, чтобы украинцы смеялись, теперь же он сделает так, чтобы они не плакали.

А чтобы веселье на этом не заканчивалось, Зеленскому предложили взять в новый состав правительства Верку Сердючку:

«Сегодня инаугурация Владимира Зеленского и ему надо формировать кабинет министров. И на должность министра культуры хорошей кандидатурой была бы Верка Сердючка. Хоть Украине будет голодно и холодно, но зато будет весело», - полагает Евгений Шилин.

Другие пользователи соцсетей менее оптимистичны:

«Поздравляю украинцев с началом нового четвертого сезона «Слуги народа». Сначала будет страшно смешно, а потом просто страшно», - резюмировал @Salo_Uronili_ .

Поздравляю украинцев с началом нового четвертого сезона "Слуги народа". Сначала будет страшно смешно, а потом просто страшно — Первый сепаратистский (@Salo_Uronili_) May 20, 2019

Так или иначе, но сегодня Украина получила шанс открыть новый период в своей истории. Для этого необходимо, чтобы сказанные её новым президентом на церемонии инаугурации красивые слова стали обращаться в действия.

«Зеленский дарит украинскому народу надежду, - считает @CzarSays. - Надеюсь, наши западные партнеры, извне управляющие украинским государством, разрешат ему хоть частично воплотить обещания».

Произойдёт ли это? Сложно быть оптимистом, но время покажет…