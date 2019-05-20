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«Какой гибкий мальчик!»: В Сети припомнили Зеленскому высказывания о жителях Донбасса
20 мая 2019, 17:24 • 72 • В мире
Спустя месяц после второго тура президентских выборов на Украине новоизбранный глава государства Владимир Зеленский вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации состоялась в здании Верховной рады Украины
Автор:
Павленко Дмитрий
В соответствии с установленным церемониалом мероприятия, Зеленский принёс президентскую присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие, а также получил из рук новоявленного председателя Конституционного суда Натальи Шапталы символы государственной власти - президентский знак и булаву.
Если кратко и тезисно взять содержание инаугурационной речи Зеленского, то он заявил, что Европа должна быть у украинцев в головах. Кроме того, по мнению Зеленского, украинцы должны стать «исландцами в футболе и израильтянами в обороне». Новоявленный президент Украины также призвал чиновников не вешать в кабинетах его портреты, а вешать портреты своих детей и смотреть им в глаза перед принятием каждого решения. Также Зеленский процитировал слова «классного американского президента» Рональда Рейгана о том, что «правительство является нашей проблемой», призвав членов Кабмина самим написать заявления об отставке, и сделал то, что являлось главной интригой последнего месяца – досрочно распустил Верховную раду VIII созыва. При этом призвал депутатов немедленно уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака и дал депутатам народным избранникам два месяца на принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности и открытых списках на выборах.
Коротко содержание инаугурационной речи прокомментировал в своей соцсети донецкий политолог Владимир Корнилов:
Что касается обещаний вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского, то главным стало немедленное прекращение огня в Донбассе, завершение войны и обмен пленными. При этом он заявил, что не собирается отказываться от «наших территорий», причислив к таковым не только Донбасс, но и Крым. Зеленский назвал жителей отделившихся от Украины регионов «нашими украинцами», обвинил прежнюю власть в том, что она разъединяла людей, призвал вернуть их сознание и даже жёстко осадил народного депутата Олега Ляшко, возмутившегося переходом президента на русский язык.
Между тем, пользователи соцсетей преисполнены скептицизма и припоминают Зеленскому одно из его выступлений в 2014 года, где он оскорбил жителей Донбасса, восставших против киевского режима.
«Зеленский во время инаугурации на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они «не чужие». Какой однако гибкий мальчик! То они для него «мрази», а то не «чужие», - обратил внимание пользователь Twitter @spacelordrock
«Чтобы сейчас не говорил Зеленский о Донбассе и к чему бы не призывал, Донбасс помнит только это», - пишет @VasyaTerkina
««Наше первое задание — прекращение огня в Донбассе», — заявил Зеленский. Отлично же. Но он тут же добавил: «Я точно не буду принимать слабые решения». И «слава Украине», - сказал он в конце», - не верит новому президенту «незалежной» @RadioStydoba.
Как и ожидалось, пользователи соцсетей сравнивали инаугурационную речь президента Зеленского с заявлениями и действиями президента Василия Голобородько в популярном комедийном сериале «Слуга народа», роль которого исполнял всё тот же Зеленский.
«Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах свой портрет, но разрешил вывесить фотографию Голобородько», - иронизирует @slevo4kin.
От внимания пользователей не ушли также действия и выражение лиц теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных политиков из его окружения, присутствовавших на церемонии инаугурации Зеленского.
Так, бывший народный депутат Украины Алексей Журавко признался, что смотрел инаугурацию Зеленского только, чтобы посмотреть на унылые и перепуганные лица Порошенко и его сообщников.
«На Порошенко больно сейчас смотреть», - заметил политолог Армен Гаспарян @A_Gasparyan.
Пользователь Рита Мальцева в комментарии к записи украинского журналиста и блогера Анатолия Шария обратила внимание на грустное выражение лица вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко во время речи Зеленского.
«Парубий вызвал панику в зале Рады, когда сразу после присяги Зеленского заявил: «Прошу всех садиться»
Надеюсь, начнут с самого Парубия…», - высказался Владимир Корнилов.
А подавший в отставку глава СБУ Василий Грицак, которому Порошенко на днях присвоил звание «героя Украины», был вовсе освистан во время представления новому верховному главнокомандующему.
Также Грицак и командующий «Силами специальных операций» Игорь Лунёв не стали отдавать честь Зеленскому, что вызвало неоднозначную реакцию у украинских пользователей.
«Логично. Как можно отдать то, чего нет?», - считает Назар Приходько @nazareye.
«Люди, которые имеют достоинство», - возражает @haly4anka.
Досрочный роспуск Зеленским Верховной рады многие пользователи оценили как начало серьёзных и давно назревших политических перемен:
«Зеленский распустил дураду. Надеюсь, теперь там соберутся адекватные люди», - пишет @daniel_msk.
«А вы ждёте этого момента?», - задался вопросом пользователь Twitter @Ya_Ukrainec, опубликовавший кадр из фильма, на котором президент Голобородько расстреливает депутатов Верховной рады.
Одобрил первые действия Зеленского и эпатажный российский политик, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский. Он также призвал арестовать тех депутатов, которые возмутились переходом нового президента с украинского языка на русский.
В то же время, некоторые считают, что роспуском парламента Зеленский нарушил украинскую конституцию, в соответствии с которой Рада имеет месяц на формирование новой коалиции. Таким образом, вступивший в должность новый президент создал серьёзный конфликт, который ему же и аукнется.
«Полный юридический ноль, призвать Раду уволить тех, кто на тот момент уже уволился у Порошенко и тут же распустить Раду, не имея на то оснований, из-за созданных накануне условий Зеля просто “говорящая голова” - что ему сказали сказать, то он и сказал», - комментирует действия Зеленского @zloy_odessit.
А некоторые уже пророчат Зеленскому судьбу не упомянутого им актёра-президента Рейгана, а Джона Кеннеди. Конечно, имея в виду, печальную участь последнего.
В конце своей инаугурационной речи новоявленный президент Украины заявил, что раньше он делал всё для того, чтобы украинцы смеялись, теперь же он сделает так, чтобы они не плакали.
А чтобы веселье на этом не заканчивалось, Зеленскому предложили взять в новый состав правительства Верку Сердючку:
«Сегодня инаугурация Владимира Зеленского и ему надо формировать кабинет министров. И на должность министра культуры хорошей кандидатурой была бы Верка Сердючка. Хоть Украине будет голодно и холодно, но зато будет весело», - полагает Евгений Шилин.
Другие пользователи соцсетей менее оптимистичны:
«Поздравляю украинцев с началом нового четвертого сезона «Слуги народа». Сначала будет страшно смешно, а потом просто страшно», - резюмировал @Salo_Uronili_ .
Так или иначе, но сегодня Украина получила шанс открыть новый период в своей истории. Для этого необходимо, чтобы сказанные её новым президентом на церемонии инаугурации красивые слова стали обращаться в действия.
«Зеленский дарит украинскому народу надежду, - считает @CzarSays. - Надеюсь, наши западные партнеры, извне управляющие украинским государством, разрешат ему хоть частично воплотить обещания».
Произойдёт ли это? Сложно быть оптимистом, но время покажет…
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