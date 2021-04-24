Какой должна быть оппозиция в России: Милонов описал идеального конкурента власти

Милонов рассказал, какой должна быть оппозиция в России. "Я не разделяю некую либеральную точку зрения, но оппозиция - это те, кто пытается предложить собственное решение", - отметил он.

Чтобы Россия процветала, ей нужна умная и конкурентоспособная оппозиция, однако сейчас она пытается скатиться до уровня критики и воровства всех хороших вещей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он указал, что люди, которые сейчас критикуют власть, просто неспособны предложить взамен что-то конструктивное или интересное. И именно поэтому нынешняя оппозиция не находит отклика в сердцах жителей России, считает парламентарий.

Я не разделяю некую либеральную точку зрения, но оппозиция - это те, кто пытается предложить собственное решение… Я считаю, что оппозиция должна быть умной, непродажной, неконъюнктурной. Быть оплотом мысли и идеи,

- цитирует Nation News слова Виталия Милонова.

Он добавил, что только в этом случае партия, которая находится у власти, будет чувствовать конкуренцию. А это, в свою очередь, позволит стране развиваться. Потому что тогда государство получит доступ к лучшим мыслям и решениям.