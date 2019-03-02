Какой должна быть идеальная армия России?

Из кого она должна состоять: из наёмных профессионалов или всеобщего «ополчения» призывников? А может, не «или», а «и»?

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Покровский Александр

Некая поп-дива недавно задалась вопросом о том, должен ли её пупс-сынок служить в армии, когда вырастет. Ведь рожала она его в частной клинике, потом он пойдёт в хорошую частную школу. Частная жизнь частных граждан за частные деньги. И при чём тут, дескать, государство? Я ему ничего не должна, поражается превентивно мать, словно это ей предстоит идти в армию.

Тут, конечно, можно было бы много что ответить. Что долги, в частности, бывают не только денежные. Что безопасность и защита — тоже неплохие активы. Что сын, возможно, вырастет не пупсиком, а мужчиной, который сам посчитает нужным отдать долг родине в рядах её вооружённых сил. Что, наконец, государство — это, в частности, её мать, член высшей законодательной палаты, и её отец, при жизни бывший одним из активнейших членов той команды, что нынешнее государство и создала.

Но полезнее задаться более предметным вопросом: а нужны ли армии подобные пупсы, каким, как надеется попсовая дива, станет, повзрослев, её мальчик? Формализованно говоря, а нужно ли призывать в армию всех? Как говорится, тотально и огульно, называя это долгом и обязанностью вместо чести и привилегии? Может быть, профессиональная армия из контрактников лучше, нежели всеобщая из молодых и необученных?

Армия профессионалов: достоинства и недостатки

Собственно, предмета для дискуссии нет. Отдельно, конечно, забавляет, что всё размышление дамы началось со сравнения с армией Украины, которая, дескать, никого не призывает, а вся из себя сплошь контрактная и профессиональная. Видимо, дама пропустила целые волны мобилизации, прокатившиеся по соседней стране, когда тамошний режим после успеха государственного переворота погнал призывников на войну против собственного народа. Как не сочла нужным поинтересоваться и законом, согласно которому на Украине существует вполне себе срочная служба для мужчин от 20 до 27 лет. Переход на полностью контрактную армию только обещается.

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Но дело не во временно отторгнутых малороссийских территориях и тамошних временных законах. Дело в принципе. Армия должна комплектоваться из призывников или из добровольцев?

Давайте включим логику. Армия нужна для чего? Чтобы обеспечивать безопасность страны от внешнего нападения. И вообще от внешней угрозы. В идеале, конечно, ибо, например, армия США используется, напротив, в качестве угрозы и инструмента нападения на внешний мир. Но мы пока говорим о логике. Функционал А примеряем к функционалу Б и смотрим на взаимное соответствие.

Соответственно, численность армии должна соотноситься с величиной этой внешней угрозы. Поэтому, скажем, в армию Израиля не просто призывают, а призывают вообще всех, включая женщин и иммигрантов. В Южной Корее призывают мужчин на два года, а уклонистов ищут аж до 36 лет и безжалостно отдают под суд. Зато в вооружённые силы Сан-Марино все 75 человек поступают добровольно, да ещё и по конкурсу.

Далее имеют значение национальные доктрины обороны. Согласно им, силы самообороны Японии, например, комплектуются только добровольцами, так как после безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне стране запрещено иметь настоящую армию как инструмент суверенного права на ведение войны. Потому там нет призыва. А вот в Дании, которая воевала в последний раз в 1860-х годах, все мужчины старше 18 лет обязаны отслужить в армии четыре месяца.

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Наконец, имеют значение традиции. Например, в Саудовской Аравии нет и никогда не было призыва в армию. Зато у бедуинов есть традиция вести постоянную войнушку с каким-нибудь соседним племенем. То есть воюют, но не в армии. А армия комплектуется вообще из не имеющих гражданства мигрантов, в частности из ищущих лучшей доли пакистанцев.

В Индии тоже нет призыва, но у страны — третья по численности армия мира. И сплошь добровольцы, потому что даже законом не предусмотрен призыв. Почему? Да потому что служба в армии для индусов — издревле почёт и будущая карьера. Ибо это означает попасть в кшатрии, то есть в варну воинов. А юридическое равноправие каст хоть и объявлено, в жизни деление на них существует. И попасть в варну воинов для каких-нибудь вайшьев и шудр — громадный шанс на достойное место в жизни.

Ну и последнее из основного. Значение имеет также реальное место государства в международной иерархии политического влияния. А политическое влияние, понятно, всегда может обернуться необходимостью подкреплять его силовым инструментарием, то есть армией. Для чего этот инструментарий должен быть одновременно и хорошо заточенным, то есть профессиональным, и, главное, имеющимся в наличии. Что означает на военном языке необходимость иметь достаточно мощные вооружённые силы в мирное время и достаточно многочисленный подготовленный резерв на случай времени военного. Потому, например, в Исландии вооружённых сил нет вовсе, а США, хоть и комплектуют армию на добровольной основе, но сохраняют мощную Национальную гвардию из резервистов, а в законодательстве закрепили возможность призывать всех при необходимости.

Где в этой логике Россия?

Понятно, что Россия относится к числу: а) стран политически влиятельных и обладающих суверенной внешней политикой, а потому нуждающихся и в силовом инструменте для подкрепления своих интересов, и б) по природным ресурсам — вожделенной для планетарных конкурентов и по территории — плохо обеспечиваемой защитой.

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Значит, ей нужна и мощная профессиональная армия, и значительный обученный резерв для быстрого наполнения обширных рубежей силами для их обороны. Следовательно, логика требует формирования профессиональных частей и подразделений мирного времени, где также проходили бы службу и набирались опыта и умения бойцы для военного времени. И если для набора необходимого числа таких бойцов нужно к добровольцам добавлять призывников, значит, так нужно.

Кроме того, имеется обстоятельство из разряда традиций. Ещё в 1930-е годы служба в армии была великолепной возможностью получить полезную специальность и далее — хорошую профессию в городе. Потому в армию из деревни рвались. В 1950-е и частью в 1960-е служба в армии хоть уже не считалась престижной, но воспринималась как знак качества мужчины. Не отслуживший не мог рассчитывать на целый ряд перспективных профессий и карьеру. Да и девушки настороженно реагировали на юношу, у которого этот знак качества отсутствовал.

Затем армия тот престиж растеряла, служба в ней стала знаком чуть ли не неудачника. И только сейчас ситуация потихоньку выправляется. На данном этапе истории только естественно, что для разных «пупсов» из рядов тех, кто считает себя элитой, в армию действительно никто не рвётся.

Но нужны ли они армии?

Армии «пупсы» не нужны. В ней граждан делают

Современная российская армия комплектуется по смешанному принципу. Государство считает, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». А потому сохраняет призыв формально всех граждан мужского пола с 18 до 27 лет, не освобождённых от исполнения воинской обязанности и не отбывающих наказание в виде лишения свободы. Срочная служба, однако, продолжается всего год, что при нынешнем уровне обеспечения солдат вполне можно приравнять к пребыванию в спортивном или даже пионерском лагере прошлой эпохи.

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Но в то же время в армии неуклонно увеличивается число контрактников-профессионалов. Это либо те, кто изначально пришёл в войска добровольцем, либо заключил контракт по истечении срочной службы. Более того, устами лично президента страны провозглашён курс на отмену призывной армии как таковой и переходе на полностью контрактную. Уже в 2016 году число контрактников превысило число срочников.

Так какая армия нам нужна в итоге? И по логике, и по традиции?

Один из авторитетнейших военных экспертов России, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с Царьградом сформулировал ответ на этот вопрос так: нам нужна армия «комплексная, комбинированная, контрактно-призывная: где-то должны быть контрактники, где-то — призывники».

Тех, кто не желает служить, не надо призывать, гнать надо в три шеи, — отрезал эксперт на вопрос о том, нужны ли нам в армии "пупсы". — У нас есть контингент для этого. В год появляется до 1 млн 800 тысяч молодых людей призывного возраста. А призывают из них 120 тысяч. Это одна десятая часть, даже меньше. Призывают сейчас очень выборочно. Я вам могу сказать, что, например, в республиках Северного Кавказа в военкомат несут взятки — не для того, чтобы "отмазаться" от армии, а для того, чтобы призвали в вооружённые силы. Вот это я могу сказать вам точно, это достоверные данные.

Иное дело, считает Константин Сивков, что «те, кто не желает служить, соответственно, не должны» занимать соответствующие руководящие должности в государстве. «То есть они должны быть лишены возможности занимать определённые государственные посты, проходить учёбу в определённых учебных заведениях, например, — подчеркнул эксперт. — Не хотят служить — нет проблем. Но нет и права на определённые должности».

Военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов также удостоверяет, что «сейчас в армию идут с удовольствием».

Если лет семь назад на присягах мамы плакали, когда их сыновья по два года служили, и условия службы были очень суровые, то сейчас мамы с радостью провожают солдат отслужить один год, — рассказал он. — Мне приходилось бывать в реальных воинских частях не один раз. Условия шикарные. Я курсантом и офицером даже в таких условиях не жил, в каких сейчас живут солдаты. У них и шведский стол, и стиральные машинки, и постели великолепные, и спортзалы, и так далее.

«И тем более сейчас у них есть возможность побыть в поле, на полигоне, затем вернуться в тёплые комфортные казармы с хорошим питанием, — считает Кнутов. — И есть баланс сурового мужественного быта и более-менее комфортного быта, когда человек не отвыкает от нормальных условий, почти что домашних».

«Причём это очень важный момент, — подчёркивает военный эксперт. — Ведь что даёт армия? Армия позволяет юноше, маменькину сыночку почувствовать себя мужчиной. Конечно, за год они успевают только от дома отвыкнуть, и то не все. Но в любом случае они начинают ощущать самостоятельность, ответственность. Самое главное, в армии молодой человек понимает, что главное — дружба и человеческие отношения, помощь товарища. Ни за какие деньги там тебе никто ничего делать не будет. Если есть у тебя товарищ, он тебе поможет. И автомат пронести на кроссе, и, если болеешь, принести лекарства, а если тебе тяжело, поддержит словом. Это только человеческие отношения. Деньгами это не покупается».

Какая армия нам нужна?

А в государственных-то интересах какая армия лучше — призывная или контрактная?

Вообще, конечно, лучше контрактная, — считает специалист. — Но, например, в пехоте набирать по контракту немножко… избыточно, что ли. Потому что там не требуется серьёзнейшая подготовка, и пехотинца можно подготовить за год службы, если правильно организовать учебный процесс.

«Мы вначале хотели идти по пути, когда сто процентов контрактников, — рассказал хорошо знакомый с внутренними реалиями вооружённых сил Юрий Кнутов. — Потом убедились, что по целому ряду специальностей нам лучше всё-таки иметь смешанные наборы комплектования. То есть на ответственных должностях, где требуется профессиональная подготовка, нужны контрактники. Там, где можно обучить солдатика за полгода, там достаточно срочников».

Но обратите внимание, — оговорился специалист, — доля срочников у нас с каждым годом снижается. Но она не будет доведена до нуля. Она будет оставаться всё равно, призыв всё равно сохранится. И это нужно и с точки зрения обеспечения безопасности, и с точки зрения интересов тех же самых молодых парней, которые превращаются из маменькиных сынков в самостоятельных зрелых юношей и в последующем — мужчин, которые способны стать опорой семьи.

И опорой государства, остаётся добавить. И потому дива-дама может быть спокойна: ни армии не нужны «пупсы», ни народу в его армии они не нужны. Но если сын «телеведущей», подрастая, захочет стать не «пупсом», а мужчиной, захочет испытать счастье стать русским солдатом, ему скажут: «Добро пожаловать в армию, добро пожаловать в полноценные граждане России!»