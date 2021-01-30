Какой будет цена за уступку американской гегемонии

Чем дышит сегодня Европа?

Как считают в Chatham Hous, Королевском институте международных отношений, Европа, теперь может вздохнуть свободнее. Новый президент Джо Байден не считает, что НАТО, кроме того, что она поражена «смертью мозга» (как думает Эмманюэль Макрон), является ещё и дармоедом, что европейские столицы должны взять на себя оплату их «стратегической независимости». Из двух концепций, вокруг которых бились последние четыре года Старый и Новый Свет («стратегическая независимость»? «европейский суверенитет»?), вторая становится всё более чувствительной для Брюсселя.

Тяга к независимости проснулась в ЕС после того, как Трамп ввёл пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, а также повысил тарифы на авиакомпоненты, вина и бренди из ФРГ и Франции.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS POOL New

Брюссель ответил Вашингтону штрафными пошлинами на американскую еду, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson. Евросоюз хочет независимости от США в торговле, инвестициях, энергоносителях и технологиях – примет ли это новый президент США? В его команде есть трансатлантисты, которые ставят на восстановление прежнего союза с Европой. Однако таких теперь там значительно меньше, поскольку появились куда более важные для Вашингтона цели. Главное – противостояние с Китаем. А тут фрау Меркель умудрилась в последний день председательства Германии в Совете Европы вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поставить подпись под инвестиционным соглашением с Пекином (Comprehensive Agreement on Investment, CAI).

В Chatham House отмечают, что «торопливое стремление ЕС согласовать CAI вызвало гнев у некоторых членов команды Байдена, но реакция большинства в Евросоюзе такова, что не надо спрашивать разрешения у Штатов подписать инвестиционный договор с Китаем. Другими словами, « ясно выражено стремление к экономическому суверенитету».

Не меньший раздражитель для США – Россия. Большинство в администрации Байдена готово работать на этом фронте вместе с Германией, которая смотрится через Атлантику как главный европейский игрок в координируемом из США кризисе на Украине. И то, что Меркель упирается, не желая отдать на милость Вашингтона «Северный поток – 2», вызывает хищный клёкот американских ястребов. Новый президент, едва сев в Белом доме, сразу подписал новые антироссийские санкции. Не последуют ли за ними и санкции антигерманские?

В США наиболее трезвые головы понимают, что многое в состязании с Китаем уже проиграно. Частичная проверка готовностей всех систем коронавирусной эпидемией произведена. Однако какой будет цена за уступку американской гегемонии? И чем будет конец этой гегемонии – плавным сползанием или попыткой увлечь всех в бездну в последнем рывке?

Группу атлантистов в администрации Байдена возглавит госсекретарь Энтони Блинкен (Anthony Blinken). Группу соперничающих взглядов – новый старший координатор по политике в Индо-Тихоокеанском регионе в СНБ США Курт Кэмпбел (Kurt Campbell). Ключевой фигурой в перетягивании чаши весов может выступить Джейк Салливан (Jake Sullivan), советник по вопросам национальной безопасности в новой администрации, считающий основным принципом внешней политики США «обеспечение и поддержание глобального лидерства Америки».

Джейк Салливан

У Евросоюза сейчас немало проблем, помимо лихорадки с вакцинами от коронавируса. Например, Euractiv напоминает: город Бухач (Босния и Герцеговина) – и власти города, и жители – не дает заново открыть лагерь для мигрантов, закрытый в сентябре. Жители готовы физически противостоять возвращению иммигрантов-нелегалов.

Парламент Чехии внёс поправку в закон о продуктах, устанавливающую для больших магазинов необходимый минимум продажи продовольствия отечественного производства. Со следующего года минимум должен быть равен 55%, а до 2028 года – вырасти до 73% продаваемых продуктов питания. Мера рассчитана на то, чтобы поддержать своих крестьян. Еврокомиссия считает свободу передвижения товаров в едином рынке ЕС одной из базовых основ Европейского союза, но страны ЕС одна за другой вводят протекционистские меры в аграрном секторе, чтобы ограничить импорт продовольствия.

Ещё во время первой волны «пандемии» Болгария попыталась обязать в основном иностранные сети супермаркетов сделать местные продукты приоритетом продаж, но вынуждена была отказаться от этого из-за давления Брюсселя. Euronews сообщает, если фермер-поляк получает из Брюсселя 25 центов субсидии на каждый килограмм выращенных яблок и ещё 25 центов субсидии от Варшавы, то фермер-болгарин за тот же килограмм получает только полтора цента брюссельской субсидии. «Разве такой должны быть солидарность?» – спрашивает Euronews.

Можно говорить о том, что запущенный в экономику Европы триллион евро «на восстановление» ещё не начал работать и придёт время, когда счастливы будут и поляк, и болгарин, но пока Дания полностью прекращает приём заявлений на предоставление статуса беженца из-за угрозы единству страны. Об этом сообщила на днях премьер-министр Метте Фредериксен (Mette Frederiksen). В 2020 году Дания рассмотрела 1547 таких заявлений – минимум с пика кризиса беженцев в 2015 году. И чаша переполнилась. Лозунг «Европа без границ» больше не срабатывает.

Так чем дышит сегодня Европа, механически объединив 27 стран с разными уровнями развития экономики, политической зрелости, с разными культурами? Искусственное единство неизбежно порождает конфликты между теми странами союза, которые стремятся создать новый международный центр власти, и «новобранцами», готовыми броситься в объятия американцев, чтобы «дружить» против соседа... США имеет слишком сильное финансовое притяжение, чтобы часть Европы не разрывалась надвое. «Единая Европа» всё больше предстаёт искусственным образованием, каким не может не быть союз неравноправных членов сообщества.