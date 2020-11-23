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Какой будет эпоха после COVID? Лидеры G20 озвучили основные цели

23 ноября 2020, 12:05  •  26 • Политика
Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита, в которой определили основные цели для посткоронавирусной эпохи. В частности, "большая двадцатка" намерена вести мир к сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эре после пандемии нового коронавируса.
Лидеры G20 обязались поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны, столкнувшиеся с трудностями из-за COVID-19. Причём как в сфере здравоохранения, так и в экономике и социальной сфере, говорится в итоговом документе, подписанном на саммите.
Следующим пунктом декларации является обязательство справедливого распределения вакцин, лекарственных препаратов и тестов по всему миру. Бедные страны не должны оставаться в стороне, сказано в документе.
Все участники саммита подписались под действием моратория на выплату задолженностей беднейшими странами мира до конца июня 2021 года.
Кроме того, лидеры "большой двадцатки" готовы использовать все инструменты политики, чтобы защитить "жизни, рабочие места и доходы", а также призвали банки развития активизировать усилия по оказанию помощи беднейшим странам в преодолении кризиса.
Добавим, что двухдневный саммит завершился принятием Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала Италии председательство в "двадцатке".

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