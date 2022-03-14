Какова цель варварского обстрела Донецка из "Точки-У": Эксперт назвал единственный вариант

Путин назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из "Точки-У". Военный эксперт Рожин прямо назвал цель атаки.

Президент Владимир Путин назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из "Точки-У" со стороны украинских войск. В чём заключалась цель украинской атаки, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в понедельник, 14 марта. В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Погибло и пострадало несколько десятков мирных жителей, включая женщин и детей. В ДНР отметили, что украинские военные использовали запрещённый кассетный снаряд, и, если бы он успел раскрыться до того, как его сбили, жертв атаки было бы в 100 раз больше.

Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что кассетный заряд содержит множество поражающих металлических элементов и при раскрытии накрывает осколками большую площадь. Поражающие элементы способны пробивать небольшие препятствия, например, небронированные автомобили. Такие снаряды предназначены для поражения живой силы по площадям.

Специалист подчеркнул, что те, кто использовал данный тип вооружения против мирных граждан, не могли не знать о том, к каким последствиям это приведёт. То есть удар по мирным жителям был на 100% осознанным.

В данном случае сознательное использование кассетного боеприпаса по гражданскому населению, с моей точки зрения, является военным преступлением. То есть сознательным действием, направленным на уничтожение гражданского населения,

- подчеркнул Борис Рожин в эфире радио Sputnik.