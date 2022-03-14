Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
Главная / Политика

Какова цель варварского обстрела Донецка из "Точки-У": Эксперт назвал единственный вариант

14 марта 2022, 23:15  •  71 • Политика
Путин назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из "Точки-У". Военный эксперт Рожин прямо назвал цель атаки.
Президент Владимир Путин назвал варварской акцией ракетный обстрел Донецка из "Точки-У" со стороны украинских войск. В чём заключалась цель украинской атаки, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в понедельник, 14 марта. В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Погибло и пострадало несколько десятков мирных жителей, включая женщин и детей. В ДНР отметили, что украинские военные использовали запрещённый кассетный снаряд, и, если бы он успел раскрыться до того, как его сбили, жертв атаки было бы в 100 раз больше.
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что кассетный заряд содержит множество поражающих металлических элементов и при раскрытии накрывает осколками большую площадь. Поражающие элементы способны пробивать небольшие препятствия, например, небронированные автомобили. Такие снаряды предназначены для поражения живой силы по площадям.
Специалист подчеркнул, что те, кто использовал данный тип вооружения против мирных граждан, не могли не знать о том, к каким последствиям это приведёт. То есть удар по мирным жителям был на 100% осознанным.
В данном случае сознательное использование кассетного боеприпаса по гражданскому населению, с моей точки зрения, является военным преступлением. То есть сознательным действием, направленным на уничтожение гражданского населения,
- подчеркнул Борис Рожин в эфире радио Sputnik.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


71
Источник
Похожие новости
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
14 марта 2022, 02:15
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
14 марта 2022, 08:05
Мария Шукшина ёмко поддела "элитку": "Не хочется быть грубой, но"
14 марта 2022, 02:15
Нэнси Пелоси назначила нового президента Украины и переименовала страну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 11:10
Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
11 марта 2022, 15:15
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили" за помощь
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
10 марта 2022, 19:55
"Напишите об этом": Что на самом деле происходит в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.