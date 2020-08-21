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Какова роль Путина в белорусском бунте: Bloomberg настаивает на двойном плане

21 августа 2020, 20:05  •  92 • Политика
Российские власти поддерживают президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако не заинтересованы использовать силовой метод. Bloomberg настаивает на двойном плане Кремля и рассказывает о роли Путина в белорусском бунте. Впрочем, ни одного реального источника из Кремля, безусловно, нет.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник в Кремле, что Москва поддерживает Лукашенко, однако анализирует альтернативные варианты развития событий, при которых оппозиция сместит президента.
При этом, если верить источнику, российские власти не готовы вводить войска на территорию соседней страны ради поддержки Лукашенко. В этом случае РФ может настроить против себя обычных белорусов. Кроме того, такой шаг может вылиться в серьёзный политический кризис, как на Украине. Другой источник агентства не уверен, что режим Лукашенко стоит поддерживать, поскольку он не выглядит устойчивым.
В то же время Кремль считает недопустимым разворот Минска в сторону Европы, как это ранее произошло с Киевом.
Отметим, что Россия поддерживает Лукашенко в условиях политической дестабилизации в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил своего коллегу с победой на выборах. Кроме того, когда в Минске начались протесты, Лукашенко несколько раз беседовал по телефону с Путиным.

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