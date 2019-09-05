Какого цвета зелёный? Странности альтернативной энергетики • 83 • Аналитика Альтернативная энергия — это хорошо?

В последнее время всё в мире связано с энергоносителями. Но на «ВО» эта тема с завидным упорством в обсуждениях превращается в факт, что будущее городов — в ветряках и солнечных панелях. Для затравки дал азы темы, не рассматривая пока ни цифры, ни возможные, как мне кажется, причины такого мнения. Просто иначе это будет меморандум на сотню листов, если будет интересно — можно продолжить. Пока так — галопом и по самым верхушкам.







Прошлой осенью так выглядела единственная работавшая долгое время ВЭС России. Калининград



В мире не так уж много незыблемых аксиом. Одна из них: альтернативная энергия — это хорошо. Нетрудно заметить, что этот вопрос никогда даже и не обсуждается. Построила страна Икс ветряк (ВЭС) или солнечную станцию (СЭС) — это уже просто замечательно. Даже от оппонентов услышать можно только высказывания разве что о том, что дороговато, но так-то все замечательно: энергия, да еще и даром, и «экологически чистая». Странности начинаются дальше.



Во-первых, никак не получается понять, о чем именно толкуют апологеты «зеленой энергии». В последнее время популярен термин «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ). Например, на днях приняли очередную программу их господдержки: «Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий». Но туда входят и мини-ГЭС, от обычных отличающиеся только масштабами затапливаемой территории. А про затопленные леса на дне Рыбинского водохранилища вам и сейчас любой апологет «зеленой энергии» расскажет, как про пример неэкологичности. Впрочем, то же самое можно сказать и про СЭС, такие грибки могут расти только в абсолютно безжизненной (в отличие от вполне живого водохранилища с рыбами) пустыне:





Электрогенерирующая система Ivanpah Solar Electric Generating System компаний NRG Energy и BrightSource Energy занимает 14 км² в пустыне Мохаве, снабжая электричеством 180 000 потребителей компаний Pacific Gas & Electric и Southern California Edison



И кто «зеленый»? Вот эти симпатичные избушки позеленее будут в любом смысле, хотя они тоже занимают определенную площадь, производят выбросы, а также требуют специфическое сырье: грубо говоря, надо заселять поля под топливо. Впрочем, они и различный биомусор успешно перерабатывают (отходы с боен, например).





Биогазовая станция «Лучки» в Прохоровском районе Белгородской области



Впрочем и дровяная печь – тоже источник энергии, причем от возобновляемого источника. И, кстати, их (в весьма приблизительных значениях, на глазок) частенько запихивают в цифры генерации от ВИЭ по миру.



Ладно, чтоб не растекаться мысью по древу, представим, что речь идет только о СЭС и ВЭС. И посмотрим на их плюсы.



Плюсы СЭС и ВЭС

• Бесплатная энергия. Ничего ниоткуда не берется, если вы получили энергию, значит, откуда-то она ушла. Не говоря о том, что оборудование с неба не упало, его нужно обслуживать (представили уборку снега с 14 кв. км – там те самые 180 000 жителей каждодневно и потребуются), а главное – утилизировать после срока службы.



• «Чистая энергия». Про то, что СЭС может стоять только на мёртвой земле, уже, думаю, понятно. Лунный ландшафт. А рядом с опорами ВЭС даже земляные черви в почве от вибрации дохнут. Это не говоря о том, что данные мясорубки для птиц шумят так, что вокруг них снова ничего не построить. Опять же утилизация — штука грязная.



• Снижение нагрузки на сети и их, сетей, упрощение. Довод особенно любим сектой святого Маска. Только с точностью до наоборот: главный технологический минус СЭС/ВЭС – нестабильность. Ветер дует не всегда, солнце и вовсе по ночам не светит. Да и днем далеко не всегда и с разной интенсивностью. То есть вам обязательно надо включать в любую сеть резервную генерацию, а саму сеть выводить в категорию «умных», переправляющих генерацию с одного объекта на другой, а в масштабах, например, региона, придется еще и куда-то скидывать излишки, неизбежно возникающие. Так, например, 14 дней в марте, 9 дней в феврале и 8 дней в январе 2017 года соседняя Аризона получала электроэнергию с доплатой от Калифорнии. Калифорния доплачивала соседям до $25 за мегаватт-час, в то время как сами потребители обычно платят от $14 до $45 за мегаватт-час в нормальной ситуации, когда нет переизбытка.





• Доступность. Ветряк или панель можно воткнуть и там, где нет угля да нефти. Довод, кстати, наоборот, апологетами «зеленой энергии» нелюбим, ибо напоминает о том, что причина развития альтернативной энергии – нехватка традиционной. Она изначально была эрзацем. А, между прочим, это единственный реальный плюс: есть местности, где такая энергия выгодней, остальное тащить гораздо дороже. Но тут надо помнить, что должен быть другой ресурс. Либо постоянные ветры (побережье), либо солнечный режим благоприятный. Т.е. северной да еще и континентальной стране подходит. И не забудьте, в любом случае вам нужен дополнительный генератор, причем стабильный, не зависящий от погоды да и от урожая биотоплива, кстати.



• Цена для потребителя. Тоже тема долгая. Например, дотируют генерацию ВИЭ, станция отпускает электроэнергию по какой-либо цене, чуть выше. Но ненамного, ее покупают, есть квоты, например, в США – столько-то энергии вы должны купить у ВЭС/СЭС, получив за то «зеленый сертификат». Цена на пике генерации может быть даже ниже газовой генерации! Успех? А дотации откуда? Из налогов того же предприятия, т.е. заплатили за энергию дважды. А в отчет пошла только первая сумма. У нас то же самое: «Потребители устали от зеленой энергии».



Где же плюсы?

Выше изложены сугубо логические выкладки. Бесспорных плюсов не найдено пока ни единого. Однако в инфополе сам термин «зеленая энергия» несомненно позитивен. Причем до такой степени, что в недавно принятой модели развития ВИЭ в РФ запланирована самодостаточность отрасли к 2035 году, но дотировать уже запланировано — до 2050… Есть мысли, почему?



Если будет интересно, могу продолжить тему, она, кстати, неразрывно связана с «ВО»: вопросы энергобезопасности и экологического терроризма, например, захват платформы «Приразломная». Где, например, по итогам наши доблестные пограничники нарушили, оказывается, морское право аж на 5,4 млн. долларов, о чем РФ и уведомил Гаагский арбитраж. В последнее время всё в мире связано с энергоносителями. Но на «ВО» эта тема с завидным упорством в обсуждениях превращается в факт, что будущее городов — в ветряках и солнечных панелях. Для затравки дал азы темы, не рассматривая пока ни цифры, ни возможные, как мне кажется, причины такого мнения. Просто иначе это будет меморандум на сотню листов, если будет интересно — можно продолжить. Пока так — галопом и по самым верхушкам.В мире не так уж много незыблемых аксиом. Одна из них: альтернативная энергия — это хорошо. Нетрудно заметить, что этот вопрос никогда даже и не обсуждается. Построила страна Икс ветряк (ВЭС) или солнечную станцию (СЭС) — это уже просто замечательно. Даже от оппонентов услышать можно только высказывания разве что о том, что дороговато, но так-то все замечательно: энергия, да еще и даром, и «экологически чистая». Странности начинаются дальше.Во-первых, никак не получается понять, о чем именно толкуют апологеты «зеленой энергии». В последнее время популярен термин «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ). Например, на днях приняли очередную программу их господдержки: «Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий». Но туда входят и мини-ГЭС, от обычных отличающиеся только масштабами затапливаемой территории. А про затопленные леса на дне Рыбинского водохранилища вам и сейчас любой апологет «зеленой энергии» расскажет, как про пример неэкологичности. Впрочем, то же самое можно сказать и про СЭС, такие грибки могут расти только в абсолютно безжизненной (в отличие от вполне живого водохранилища с рыбами) пустыне:И кто «зеленый»? Вот эти симпатичные избушки позеленее будут в любом смысле, хотя они тоже занимают определенную площадь, производят выбросы, а также требуют специфическое сырье: грубо говоря, надо заселять поля под топливо. Впрочем, они и различный биомусор успешно перерабатывают (отходы с боен, например).Впрочем и дровяная печь – тоже источник энергии, причем от возобновляемого источника. И, кстати, их (в весьма приблизительных значениях, на глазок) частенько запихивают в цифры генерации от ВИЭ по миру.Ладно, чтоб не растекаться мысью по древу, представим, что речь идет только о СЭС и ВЭС. И посмотрим на их плюсы.• Бесплатная энергия. Ничего ниоткуда не берется, если вы получили энергию, значит, откуда-то она ушла. Не говоря о том, что оборудование с неба не упало, его нужно обслуживать (представили уборку снега с 14 кв. км – там те самые 180 000 жителей каждодневно и потребуются), а главное – утилизировать после срока службы.• «Чистая энергия». Про то, что СЭС может стоять только на мёртвой земле, уже, думаю, понятно. Лунный ландшафт. А рядом с опорами ВЭС даже земляные черви в почве от вибрации дохнут. Это не говоря о том, что данные мясорубки для птиц шумят так, что вокруг них снова ничего не построить. Опять же утилизация — штука грязная.• Снижение нагрузки на сети и их, сетей, упрощение. Довод особенно любим сектой святого Маска. Только с точностью до наоборот: главный технологический минус СЭС/ВЭС – нестабильность. Ветер дует не всегда, солнце и вовсе по ночам не светит. Да и днем далеко не всегда и с разной интенсивностью. То есть вам обязательно надо включать в любую сеть резервную генерацию, а саму сеть выводить в категорию «умных», переправляющих генерацию с одного объекта на другой, а в масштабах, например, региона, придется еще и куда-то скидывать излишки, неизбежно возникающие. Так, например, 14 дней в марте, 9 дней в феврале и 8 дней в январе 2017 года соседняя Аризона получала электроэнергию с доплатой от Калифорнии. Калифорния доплачивала соседям до $25 за мегаватт-час, в то время как сами потребители обычно платят от $14 до $45 за мегаватт-час в нормальной ситуации, когда нет переизбытка.• Доступность. Ветряк или панель можно воткнуть и там, где нет угля да нефти. Довод, кстати, наоборот, апологетами «зеленой энергии» нелюбим, ибо напоминает о том, что причина развития альтернативной энергии – нехватка традиционной. Она изначально была эрзацем. А, между прочим, это единственный реальный плюс: есть местности, где такая энергия выгодней, остальное тащить гораздо дороже. Но тут надо помнить, что должен быть другой ресурс. Либо постоянные ветры (побережье), либо солнечный режим благоприятный. Т.е. северной да еще и континентальной стране подходит. И не забудьте, в любом случае вам нужен дополнительный генератор, причем стабильный, не зависящий от погоды да и от урожая биотоплива, кстати.• Цена для потребителя. Тоже тема долгая. Например, дотируют генерацию ВИЭ, станция отпускает электроэнергию по какой-либо цене, чуть выше. Но ненамного, ее покупают, есть квоты, например, в США – столько-то энергии вы должны купить у ВЭС/СЭС, получив за то «зеленый сертификат». Цена на пике генерации может быть даже ниже газовой генерации! Успех? А дотации откуда? Из налогов того же предприятия, т.е. заплатили за энергию дважды. А в отчет пошла только первая сумма. У нас то же самое: «Потребители устали от зеленой энергии».Выше изложены сугубо логические выкладки. Бесспорных плюсов не найдено пока ни единого. Однако в инфополе сам термин «зеленая энергия» несомненно позитивен. Причем до такой степени, что в недавно принятой модели развития ВИЭ в РФ запланирована самодостаточность отрасли к 2035 году, но дотировать уже запланировано — до 2050… Есть мысли, почему?Если будет интересно, могу продолжить тему, она, кстати, неразрывно связана с «ВО»: вопросы энергобезопасности и экологического терроризма, например, захват платформы «Приразломная». Где, например, по итогам наши доблестные пограничники нарушили, оказывается, морское право аж на 5,4 млн. долларов, о чем РФ и уведомил Гаагский арбитраж. RWMos Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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