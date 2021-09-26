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Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно слово
26 сентября 2021, 04:20 • 104 • Политика
Жириновский считает, что коммунист в России никогда не станет президентом. А звавший на незаконный митинг депутат Рашкин скоро сбежит из страны.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунист никогда не станет президентом России, и предсказал побег депутата КПРФ Валерия Рашкина. Прогноз прозвучал в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
По мнению Жириновского, КПРФ - это довольно нишевая партия в Госдуме. Она отстаивает интересы определённых социальных слоёв. Это нужно, считает лидер ЛДПР. Тем не менее он уверен, что на следующих выборах в Госдуму партия вряд ли получит больше 15-20 депутатских мандатов.
- также подчеркнул Жириновский.
Кроме того, он считает, что призывавший на несанкционированный митинг депутат КПРФ Валерий Рашкин может вскоре сбежать из России, как это уже сделали соратники Алексея Навального.
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