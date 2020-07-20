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Какое «тайное оружие» России Украина «обнаружила» на дне Черного моря

20 июля 2020, 15:25  •  42 • В России

Украинское информационное агентство Defence Express выдало сенсацию! Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря. При этом агентство ссылается на некое исследование, которое проводилось с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука (того самого контр-адмирала, которого президент Порошенко «за низкий авторитет и бездарность» турнул с должности).

В публикации утверждается, что Россия ведет «подготовку подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Черным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду». Некоторое оборудование а это не «оружие»! – ВБ), предназначенное для наблюдения за кораблями, подлодками и судами вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», согласно украинским экспертам, размещаются на объектах газопровода «Турецкий поток» и, возможно, будут установлены на «Голубом потоке». Отрыли Америку! Россия и не скрывала, что в соответствии с контрактом она берет на себя обязанность следить за безопасностью этих «подводных ниток» (как это было много раз, еще со времен СССР, когда Москва тянула за рубеж свои нефте- и газопроводы под водой). Тут украинские эксперты, мягко говоря, бухнули в колокол, не глянувши в святцы. Но идем дальше.

В исследовании вспоминается советская концепция трех рубежей системы освещения надводной обстановки: первом (океанской операционной зоне), втором (дальней морской операционной зоне) и третьем (ближней морской операционной зоне). Тут контр-адмирал Гайдук явно решил блеснуть старыми знаниями, полученными еще во время его учебы в черноморском военно-морском училище. Но и здесь ничего нового: о «советской концепции трех рубежей» стало известно еще лет 50 назад, когда ее разгласили, бежавшие из СССР в США и Великобританию предатели в погонах и без.

Так вот, согласно Гайдуку и его соавторам, Россия на Черном море развертывает оборудование, предназначенное для третьей зоны.

В публикации перечисляется соответствующая техника. Так, утверждается, что в начале 2019 года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 километров от береговой линии (моряки вообще-то измеряют расстояние в милях – ВБ) российская сторона развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, позволяющий в радиусе около 200 километров контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря. И это не новость. Такой комплекс у нас есть не только в Черном море. Причем, его установку не запрещает ни один закон в мире. Причем, представители Минобороны России еще несколько лет назад «проболтались» о том, что «территориальные воды Российской Федерации защитит уникальная гидроакустическая система, способная обнаруживать вражеские корабли и подводные лодки на расстоянии в сотни километров. В состав новейшей системы входят оснащенные сонарами буи и подводные датчики, фиксирующие акустические сигналы подводных и надводных объектов и передающие полученную информацию через спутники в наземный центр». Так в чем вопрос? В чем «сенсационность» исследования? В том, что России заботится о безопасности своих границ не только на воде, но и под водой? В том, что она заботится о более совершенных подводных «глазах и ушах»? Ставить это в упрек России могут только люди, которых мучает «жаба зависти», которые пытаются даже давно известные факты подавать как «сенсацию».

А ЧТО У НИХ?

Еще в середине 1960-х годов военно-морские силы Соединенных Штатов начали развертывание глобальной гидроакустической подводной системы СОСУС (SOSUS, Sоund Surveillance System), предназначенной в первую очередь для слежения за советскими, а сейчас и российскими подводными лодками. Установленные на глубине в несколько десятков метров датчики системы образуют несколько рубежей по линии ГренландияИсландия–Великобритания, также отдельные посты развернуты и в Тихом океане. В настоящее время СОСУС продолжает функционировать.

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