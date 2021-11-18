Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос

Одну из известных страниц прошлого напомнили авторы канала "90-е". Так какое слово президента России Бориса Ельцина вызвало гомерический смех Билла Клинтона?

"Мой друг Билл" - фраза, запомнившаяся миллионам жителей России родом из 90-х. Но наверняка мало кто помнит, почему сказанное первым президентом страны Борисом Ельциным в ходе одной из встреч первых лиц так насмешило американского коллегу Билла Клинтона.

"Напоминалку" опубликовали авторы канала "90-е", отметив, что дело было в 1995 году. Как оказалось, переводчик перевёл слова Ельцина буквально, но одно слово им было искажено. В американском английском слово "провалиться" (to have a disaster) имеет также значение "обделаться":

Эта ситуация и вызвала у Клинтона неудержимый приступ хохота,

- отметили авторы.

Фото: Telegram/90-е.