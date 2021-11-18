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Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос

18 ноября 2021, 07:00  •  41 • Политика
Одну из известных страниц прошлого напомнили авторы канала "90-е". Так какое слово президента России Бориса Ельцина вызвало гомерический смех Билла Клинтона?
"Мой друг Билл" - фраза, запомнившаяся миллионам жителей России родом из 90-х. Но наверняка мало кто помнит, почему сказанное первым президентом страны Борисом Ельциным в ходе одной из встреч первых лиц так насмешило американского коллегу Билла Клинтона.
"Напоминалку" опубликовали авторы канала "90-е", отметив, что дело было в 1995 году. Как оказалось, переводчик перевёл слова Ельцина буквально, но одно слово им было искажено. В американском английском слово "провалиться" (to have a disaster) имеет также значение "обделаться":
Эта ситуация и вызвала у Клинтона неудержимый приступ хохота,
- отметили авторы.
Фото: Telegram/90-е.

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