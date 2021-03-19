Какое оружие США считается самым смертоносным. The National Interest поделился мнением

Какое оружие в Соединённых Штатах является самым смертоносным. Своё видение этой темы изложил журнал The National Interest.

Среди самого опасного оружия военно-морских сил (ВМС) США названы четыре позиции – это пистолет Mark 23, АПЛ Columbia, снайперская винтовка Barrett M82 и истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.

По мнению издания The National Interest, эти четыре позиции занимают лидирующие места среди всех типов вооружения. Авторы статьи утверждают, что именно это оружие, входящее в состав военно-морских сил (ВМС) США, самое опасное на сегодняшний день.

Первое место занимает немецкий Mark 23, у которого вместо 9-миллиметровых патронов боеприпасы 45 ACP. На втором месте подлодки типа Columbia, которые в США считают совершенством, аналогов которому нет во всём мире. Третье место отдано снайперской винтовке Barrett M82 из-за массивных патронов 50 BMG.

На четвёртом месте – истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.