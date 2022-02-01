Какое оружие предоставит Польша для расправы над Донбассом: Варшава рассекретила список

Какое оружие Польша вызвалась предоставить Украине, воюющей против мирных жителей Донбасса? Официальная Варшава рассекретила основные позиции в списке.

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, Варшава приняла решение о передаче Киеву нескольких десятков тысяч штук оборонительного вооружения. Он не захотел раскрывать спецификацию вооружения, однако отметил, что в списке будут в том числе противовоздушные снаряды.

Кроме того, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, будут поставлены ПЗРК "Гром" и дроны различного рода, "которые применяют в оборонительных целях".

Ранее стало известно, что жителей Германии насмешил "военный подарок" Берлина Киеву. Напомним, на фоне панических сообщений о якобы планах России напасть на Украину Киев неоднократно просил Берлин о помощи в виде поставок оружия. После многочисленных отказов Берлин всё-таки согласился и пообещал прислать на Украину 5000 шлемов.