|
Какое оружие Германия может передать Украине: Эксперт огорчил Киев
08 июля 2021, 00:00 • 116 • Политика
Эксперт одной фразой лишил Украину надежды на военную помощь Германии. "Пришлют в подарок стоптанные башмаки или надувные спасательные круги", - заявил Сергей Лебедев.
В Германии партия "Зелёные" в последнее время громко призывает вооружать Украину. На какое оружие может рассчитывать Киев и как это повлияет на ситуацию в Донбассе, рассказал эксперт по Украине и основатель информагентства "Восход Info" Сергей Лебедев.
Прежде всего он отметил, что призывы дать оружие Украине появились в преддверии осенних выборов в парламент Германии. В этой связи эксперт считает, что это не более чем популистские заявления, которыми партия "Зелёные" пытается привлечь к себе внимание.
Кроме того, даже при самом удачном для Киева раскладе он не сможет получить от Берлина что-то существенное. Свою новую технику Германия не отдаст, а оружие советских времён уже давно продано и подарено.
- сказал Сергей Лебедев в беседе с Nation News.
Он добавил, что если Берлин попытается передать какое-то реальное оружие Киеву, то последует немедленная реакция Москвы.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2021, 23:55
|
06 июля 2021, 04:00
|
03 июля 2021, 19:10
|
03 июля 2021, 05:25
|
03 июля 2021, 22:50
|
06 июля 2021, 09:30
|
06 июля 2021, 17:45