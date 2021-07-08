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Какое оружие Германия может передать Украине: Эксперт огорчил Киев

08 июля 2021, 00:00  •  116 • Политика
Эксперт одной фразой лишил Украину надежды на военную помощь Германии. "Пришлют в подарок стоптанные башмаки или надувные спасательные круги", - заявил Сергей Лебедев.
В Германии партия "Зелёные" в последнее время громко призывает вооружать Украину. На какое оружие может рассчитывать Киев и как это повлияет на ситуацию в Донбассе, рассказал эксперт по Украине и основатель информагентства "Восход Info" Сергей Лебедев.
Прежде всего он отметил, что призывы дать оружие Украине появились в преддверии осенних выборов в парламент Германии. В этой связи эксперт считает, что это не более чем популистские заявления, которыми партия "Зелёные" пытается привлечь к себе внимание.
Кроме того, даже при самом удачном для Киева раскладе он не сможет получить от Берлина что-то существенное. Свою новую технику Германия не отдаст, а оружие советских времён уже давно продано и подарено.
Может быть некий политический жест - например, пришлют в подарок стоптанные башмаки или надувные спасательные круги. Но ничего, способного повлиять на ситуацию в Донбассе, Украина не получит,
- сказал Сергей Лебедев в беседе с Nation News.
Он добавил, что если Берлин попытается передать какое-то реальное оружие Киеву, то последует немедленная реакция Москвы.

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