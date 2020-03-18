Какое место Россия занимает в мировом станкостроении • 161 • Аналитика

Говоря об уровне развития станкостроения в стране, мы, по сути дела, ведем речь не столько об отдельной отрасли промышленности, сколько о важнейшем индикаторе экономического развития государства, очень четко характеризующем уровень его подъема либо, напротив, деградации.



Странам с «убитой» индустрией никакие станки и даром не нужны. Если страна не производит или как минимум не ввозит определенный спектр оборудования, дела ее плохи.







Надо отметить, что предлагать кому-либо угадывать государство, являющееся абсолютным мировым лидером по производству станков, дело заведомо проигрышное. Китай, конечно же. Развивая собственное народное хозяйство, товарищи из Поднебесной изначально стремились достичь со временем как можно меньшей зависимости от чужих технологий и преуспели в этом вполне. При этом страна все более переносит центр тяжести в развитии данной отрасли на выпуск сложнейших (умных) промышленных машин — автоматизированных, с компьютеризированным управлением.



Вместе с Китаем в тройку мировых лидеров производства и, соответственно, экспорта станков, входят Япония и Германия. На их долю приходится не менее половины выпуска этой продукции во всем мире. С отставанием (раза в два как минимум) следуют за ними США, Южная Корея, Италия, Тайвань, Швейцария. Доля остальных стран оценивается в процент-полтора, а то и менее.



Что характерно, те же Китай, Соединенные Штаты, Германия возглавляют список не только экспортеров, но и импортеров станков. Ничего удивительного тут, впрочем, нет: современные промышленные машины и механизмы достигли во многом уже такой степени узкой специализации, что зачастую даже весьма развитой стране проще и рентабельнее приобрести какой-то особо редкий станок в небольших количествах за рубежом, чем тратиться на собственную разработку и производство.



А что в России? По правде говоря, пока особых поводов для радости и гордости нет.



В Советском Союзе станкостроение было развито на очень высоком уровне, однако затем… Все мы знаем, что было затем: тотальная деиндустриализация страны и развал всего, что только можно развалить. Производство одних только металлорежущих станков на протяжении 90-х годов сократилось в 15 раз. Еще хуже сложилась ситуация на самом передовом из направлений — создании наиболее передовых станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 1990 году в одной только РСФСР их было выпущено около 17 тысяч. К концу «лихих 90-х» выпуск сократился в 167 раз!



Фактически рост производства в данной отрасли наметился буквально в последние годы. Напрямую его можно связать с возрождением вооруженных сил, новым импульсом развития, который получил военно-промышленный комплекс России. По данным отечественных производителей современного промышленного оборудования, как раз на предприятия ВПК и приходится не менее 80% получаемых ими заказов. Российское станкостроение пусть понемногу, но возрождается. Тревожит то, что в основном происходит это за счет роста производства станков невысокой сложности, с которыми ни в развитии инновационных технологий, ни в реальном импортозамещении прорыва не совершить. Так, производство все тех же станков с ЧПУ в за период с 2016 к 2017 году показало прирост всего на 270 единиц (по данным ассоциации «Станкоинструмент»), что, безусловно, не является достаточным показателем для такой страны, как Россия.



На сегодняшний день место России в мировом станкостроении - мягко говоря, скромное. В прошлом году России не было и в двадцатке. Впереди не только промышленные гиганты мира вроде Китая и США, но и такие страны как Австрия, Испания, Бразилия. Российская позиция в общем списке обычно укладывается в долю процента с обозначением "и другие страны".



Но достойные разработки, нуждающиеся во внедрении, у отечественных специалистов в области станкостроения имеются. Тем не менее, не стоит забывать, что эта отрасль невозможна без привлечения как значительного количества материальных ресурсов, так и высококвалифицированных кадров. Обеспечить все это реально лишь на государственном уровне. И это совершенно необходимо сделать!



Стремясь к развитию российской экономики, надо понимать, что рост ее не произойдет без мощного развития станкостроения. Эта отрасль является «системообразующей», ведь речь идет о производстве средств производства, истинном фундаменте всей отечественной индустрии. Без этого все разговоры об «импортозамещении» и избавлении России от экспортно-сырьевой зависимости так и останутся разговорами. Говоря об уровне развития станкостроения в стране, мы, по сути дела, ведем речь не столько об отдельной отрасли промышленности, сколько о важнейшем индикаторе экономического развития государства, очень четко характеризующем уровень его подъема либо, напротив, деградации.Странам с «убитой» индустрией никакие станки и даром не нужны. Если страна не производит или как минимум не ввозит определенный спектр оборудования, дела ее плохи.Надо отметить, что предлагать кому-либо угадывать государство, являющееся абсолютным мировым лидером по производству станков, дело заведомо проигрышное. Китай, конечно же. Развивая собственное народное хозяйство, товарищи из Поднебесной изначально стремились достичь со временем как можно меньшей зависимости от чужих технологий и преуспели в этом вполне. При этом страна все более переносит центр тяжести в развитии данной отрасли на выпуск сложнейших (умных) промышленных машин — автоматизированных, с компьютеризированным управлением.Вместе с Китаем в тройку мировых лидеров производства и, соответственно, экспорта станков, входят Япония и Германия. На их долю приходится не менее половины выпуска этой продукции во всем мире. С отставанием (раза в два как минимум) следуют за ними США, Южная Корея, Италия, Тайвань, Швейцария. Доля остальных стран оценивается в процент-полтора, а то и менее.Что характерно, те же Китай, Соединенные Штаты, Германия возглавляют список не только экспортеров, но и импортеров станков. Ничего удивительного тут, впрочем, нет: современные промышленные машины и механизмы достигли во многом уже такой степени узкой специализации, что зачастую даже весьма развитой стране проще и рентабельнее приобрести какой-то особо редкий станок в небольших количествах за рубежом, чем тратиться на собственную разработку и производство.А что в России? По правде говоря, пока особых поводов для радости и гордости нет.В Советском Союзе станкостроение было развито на очень высоком уровне, однако затем… Все мы знаем, что было затем: тотальная деиндустриализация страны и развал всего, что только можно развалить. Производство одних только металлорежущих станков на протяжении 90-х годов сократилось в 15 раз. Еще хуже сложилась ситуация на самом передовом из направлений — создании наиболее передовых станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 1990 году в одной только РСФСР их было выпущено около 17 тысяч. К концу «лихих 90-х» выпуск сократился в 167 раз!Фактически рост производства в данной отрасли наметился буквально в последние годы. Напрямую его можно связать с возрождением вооруженных сил, новым импульсом развития, который получил военно-промышленный комплекс России. По данным отечественных производителей современного промышленного оборудования, как раз на предприятия ВПК и приходится не менее 80% получаемых ими заказов. Российское станкостроение пусть понемногу, но возрождается. Тревожит то, что в основном происходит это за счет роста производства станков невысокой сложности, с которыми ни в развитии инновационных технологий, ни в реальном импортозамещении прорыва не совершить. Так, производство все тех же станков с ЧПУ в за период с 2016 к 2017 году показало прирост всего на 270 единиц (по данным ассоциации «Станкоинструмент»), что, безусловно, не является достаточным показателем для такой страны, как Россия.На сегодняшний день место России в мировом станкостроении - мягко говоря, скромное. В прошлом году России не было и в двадцатке. Впереди не только промышленные гиганты мира вроде Китая и США, но и такие страны как Австрия, Испания, Бразилия. Российская позиция в общем списке обычно укладывается в долю процента с обозначением "и другие страны".Но достойные разработки, нуждающиеся во внедрении, у отечественных специалистов в области станкостроения имеются. Тем не менее, не стоит забывать, что эта отрасль невозможна без привлечения как значительного количества материальных ресурсов, так и высококвалифицированных кадров. Обеспечить все это реально лишь на государственном уровне. И это совершенно необходимо сделать!Стремясь к развитию российской экономики, надо понимать, что рост ее не произойдет без мощного развития станкостроения. Эта отрасль является «системообразующей», ведь речь идет о производстве средств производства, истинном фундаменте всей отечественной индустрии. Без этого все разговоры об «импортозамещении» и избавлении России от экспортно-сырьевой зависимости так и останутся разговорами. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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