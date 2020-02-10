Какое эффективное оружие сирийская армия использует против боевиков в Идлибе • 77 • Аналитика

В Сирии продолжаются бои за Идлиб. Обе стороны – и боевики, и сирийские правительственные войска, – используют самые разные виды вооружений, но некоторые из них демонстрируют наибольшую эффективность в условиях многонаселенных городов и поселений.



Идлиб – довольно населенная по сирийским меркам мухафаза. По крайней мере, таковой она была до гражданской войны, приведшей к исходу сотен тысяч беженцев из страны. Численность населения мухафазы Идлиб в 2010 году составляла более 1,5 млн. человек, что для Сирии, в которой всего проживало к тому времени 17 млн. человек, не так уж и мало.







Большое количество мирных жителей, наличие объектов инфраструктуры – все эти обстоятельства значительно затрудняют применение в Идлибе авиационных и ракетных ударов. Нет, они, конечно, наносятся авиацией правительственных войск по позициям боевиков, но имеющие место разрушения и человеческие жертвы становятся поводом для обвинений в адрес Дамаска со стороны и Турции, и США, и стран Западной Европы.



В условиях боевых действий в Идлибе и сирийские правительственные войска, и боевики, и турецкая армия активно используют танки и бронетехнику. Как показывает практика, танки неплохо зарекомендовали себя в боях за населенные пункты этой сирийской провинции. Основные танки, используемые Сирийской арабской армией: Т-72 и Т-90. В свое время вооруженные силы Сирии занимали шестое место в мире по количеству танков. Конечно, сейчас это уже далеко не так, но танки продолжают играть очень существенную роль в сирийской гражданской войне.





Благодаря мощи танков сирийские подразделения легко разносят баррикады и заграждения, которые строят боевики на улицах городов и сельских поселений. Танки легко преодолевают преграды, сминая сопротивление противника.



Однако танковые части несут и высокие потери. Боевикам удается эффективно действовать против танков, используя автомобили повышенной проходимости с закрепленными на них пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами. Благодаря ПТРК боевики регулярно подбивают танки правительственных войск. Так, за все годы сирийской войны армия Башара Асада потеряла не менее 2037 единиц бронетехники, причем именно танки составляют основную часть потерь.





Пикапы с пулеметами – современные тачанки, эффективное оружие. Их широко используют во многих локальных конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке. В свое время именно внедорожники «Тойота», поставленные Францией, помогли слаборазвитому Чаду отразить вторжение превосходящих по многим параметрам вооруженных сил Ливии. Чадско-ливийский конфликт 1986-1987 гг. не зря назвали «войной "Тойот"», настолько существенной была роль мобильных групп, передвигавшихся на джипах с пулеметами и ПТРК.



У отступающих в Идлибе боевиков сирийские правительственные войска захватили 11 танков, 9 бронетранспортеров и 62 пикапа с установленным на них вооружением. Высокая мобильность, быстрая скорость, способность маневрировать на улочках восточных городов делают подобные автомобили непревзойденным оружием как повстанческих группировок, так и правительственных войск.





Сейчас наступающие правительственные войска используют против боевиков танки, артиллерию и те самые пикапы с пулеметами. Получается, как мы видим, довольно неплохо. Не случайно и Турция первым делом бросила в Идлиб танки и бронемашины, понимая, что в условиях сирийского климата и ландшафта это наиболее эффективное оружие.



Не меньшее значение и не меньшую эффективность в боях за Идлиб имеет и армейская артиллерия, включая минометы. Самые современные минометы, которые сейчас применяются против незаконных формирований, — 120-мм 2Б11. Это основа буксируемого комплекса «Сани». Максимальная дальность стрельбы составляет 7 100 м, скорострельность – 15 выстрелов в минуту.



Помимо минометов, активно используются 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б». Они были поставлены Россией уже во время гражданской войны и неплохо зарекомендовали себя в боях за Пальмиру. Главным достоинством 2А65 является высокая точность стрельбы, что очень важно в условиях городов и сельских населенных пунктов.





Скорострельность гаубиц составляет 7 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы – почти 29 километров. Благодаря высокой точности стрельбы осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды поражают боевиков и их объекты, находящихся на значительном расстоянии от позиций сирийской армии.



Но и поддержка с воздуха играет свою роль. Если бы не ВКС России, то сирийским правительственным войскам в боях за Идлиб приходилось бы куда тяжелее. Вполне вероятно, они бы и не смогли добиться тех успехов, которые мы можем наблюдать сегодня.



В Сирии продолжаются бои за Идлиб. Обе стороны – и боевики, и сирийские правительственные войска, – используют самые разные виды вооружений, но некоторые из них демонстрируют наибольшую эффективность в условиях многонаселенных городов и поселений.Идлиб – довольно населенная по сирийским меркам мухафаза. По крайней мере, таковой она была до гражданской войны, приведшей к исходу сотен тысяч беженцев из страны. Численность населения мухафазы Идлиб в 2010 году составляла более 1,5 млн. человек, что для Сирии, в которой всего проживало к тому времени 17 млн. человек, не так уж и мало.Большое количество мирных жителей, наличие объектов инфраструктуры – все эти обстоятельства значительно затрудняют применение в Идлибе авиационных и ракетных ударов. Нет, они, конечно, наносятся авиацией правительственных войск по позициям боевиков, но имеющие место разрушения и человеческие жертвы становятся поводом для обвинений в адрес Дамаска со стороны и Турции, и США, и стран Западной Европы.В условиях боевых действий в Идлибе и сирийские правительственные войска, и боевики, и турецкая армия активно используют танки и бронетехнику. Как показывает практика, танки неплохо зарекомендовали себя в боях за населенные пункты этой сирийской провинции. Основные танки, используемые Сирийской арабской армией: Т-72 и Т-90. В свое время вооруженные силы Сирии занимали шестое место в мире по количеству танков. Конечно, сейчас это уже далеко не так, но танки продолжают играть очень существенную роль в сирийской гражданской войне.Благодаря мощи танков сирийские подразделения легко разносят баррикады и заграждения, которые строят боевики на улицах городов и сельских поселений. Танки легко преодолевают преграды, сминая сопротивление противника.Однако танковые части несут и высокие потери. Боевикам удается эффективно действовать против танков, используя автомобили повышенной проходимости с закрепленными на них пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами. Благодаря ПТРК боевики регулярно подбивают танки правительственных войск. Так, за все годы сирийской войны армия Башара Асада потеряла не менее 2037 единиц бронетехники, причем именно танки составляют основную часть потерь.Пикапы с пулеметами – современные тачанки, эффективное оружие. Их широко используют во многих локальных конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке. В свое время именно внедорожники «Тойота», поставленные Францией, помогли слаборазвитому Чаду отразить вторжение превосходящих по многим параметрам вооруженных сил Ливии. Чадско-ливийский конфликт 1986-1987 гг. не зря назвали «войной "Тойот"», настолько существенной была роль мобильных групп, передвигавшихся на джипах с пулеметами и ПТРК.У отступающих в Идлибе боевиков сирийские правительственные войска захватили 11 танков, 9 бронетранспортеров и 62 пикапа с установленным на них вооружением. Высокая мобильность, быстрая скорость, способность маневрировать на улочках восточных городов делают подобные автомобили непревзойденным оружием как повстанческих группировок, так и правительственных войск.Сейчас наступающие правительственные войска используют против боевиков танки, артиллерию и те самые пикапы с пулеметами. Получается, как мы видим, довольно неплохо. Не случайно и Турция первым делом бросила в Идлиб танки и бронемашины, понимая, что в условиях сирийского климата и ландшафта это наиболее эффективное оружие.Не меньшее значение и не меньшую эффективность в боях за Идлиб имеет и армейская артиллерия, включая минометы. Самые современные минометы, которые сейчас применяются против незаконных формирований, — 120-мм 2Б11. Это основа буксируемого комплекса «Сани». Максимальная дальность стрельбы составляет 7 100 м, скорострельность – 15 выстрелов в минуту.Помимо минометов, активно используются 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б». Они были поставлены Россией уже во время гражданской войны и неплохо зарекомендовали себя в боях за Пальмиру. Главным достоинством 2А65 является высокая точность стрельбы, что очень важно в условиях городов и сельских населенных пунктов.Скорострельность гаубиц составляет 7 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы – почти 29 километров. Благодаря высокой точности стрельбы осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды поражают боевиков и их объекты, находящихся на значительном расстоянии от позиций сирийской армии.Но и поддержка с воздуха играет свою роль. Если бы не ВКС России, то сирийским правительственным войскам в боях за Идлиб приходилось бы куда тяжелее. Вполне вероятно, они бы и не смогли добиться тех успехов, которые мы можем наблюдать сегодня. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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