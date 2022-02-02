Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"

Какое действие ВСУ в Донбассе будет считаться безусловным поводом для полного разрыва Минских соглашений и начала полномасштабной войны? Эксперты назвали "казус белли" в Донбассе.

По словам ветерана Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, юридически Украина вышла из Минских соглашений ещё в 2015 году. Дело в том, что все установленные в них сроки уже несколько лет назад как прошли.

"За это время со стороны украинских войск были масса провокаций и попыток захвата нашей территории, убийства и похищение наших военнослужащих, мирных граждан", - сказал он в интервью "МК".

Как отметил Марочко, в ДНР и ЛНР пытались мириться с выходками украинской стороны, "руководствуясь пословицей "лучше худой мир, чем хорошая война", однако вечно так продолжаться не может.

По мнению Марочко, непосредственно "казусом белли", поводом для ответной операции против ВСУ может считаться "попытка прорыва линии боевого соприкосновения", что "уже будет явным нарушением Минских соглашений".

"Скорее всего, такого же мнения придерживается руководство нашей республики", - сказал он.

Касательно вопроса о полномасштабной войне в Донбассе высказал своё мнение и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, любые попытки перехода украинскими войсками линии боевого соприкосновения в Донбассе - это уже повод к началу войны. Также "казусом белли" можно считать использование запрещённого Минскими соглашениями оружия - например, если ВСУ начнут стрелять из РСЗО "Град" по населённым пунктам.