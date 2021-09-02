Какое будущее ждёт ядерный щит России: Рогозин рассказал, что защитит страну

Названа будущая основа ядерного щита России. Ею станет перспективный стратегический ракетный комплекс "Сармат". "Минимум 30-40 лет этот комплекс будет обеспечивать оборону страны", - заявил глава Роскосмоса Рогозин.

Основой ядерного щита России будущего станет перспективный стратегический ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе марафона "Новое знание".

По его словам, уникальные дальность и скорость подъёма ракеты позволяют "Сармату" преодолевать любую систему противоракетной обороны. Поэтому в будущем этот комплекс станет основой ядерного щита России и прослужит стране в таком качестве не менее полувека.

Минимум 30-40 лет этот комплекс будет обеспечивать оборону страны,

- уточнил Рогозин.

Также он добавил, что лётно-конструкторские испытания ракеты "Сармат" начнутся после завершения наземных испытаний.

Кроме того, в ходе своего выступления на марафоне "Новое знание" глава Роскосмоса рассказал, когда у России появится собственная комическая станция. Рогозин заявил, что развёртывания модулей следует ждать уже через 5-6 лет.