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Какое будущее ждёт ядерный щит России: Рогозин рассказал, что защитит страну

02 сентября 2021, 22:05  •  81 • Политика
Названа будущая основа ядерного щита России. Ею станет перспективный стратегический ракетный комплекс "Сармат". "Минимум 30-40 лет этот комплекс будет обеспечивать оборону страны", - заявил глава Роскосмоса Рогозин.
Основой ядерного щита России будущего станет перспективный стратегический ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе марафона "Новое знание".
По его словам, уникальные дальность и скорость подъёма ракеты позволяют "Сармату" преодолевать любую систему противоракетной обороны. Поэтому в будущем этот комплекс станет основой ядерного щита России и прослужит стране в таком качестве не менее полувека.
Минимум 30-40 лет этот комплекс будет обеспечивать оборону страны,
- уточнил Рогозин.
Также он добавил, что лётно-конструкторские испытания ракеты "Сармат" начнутся после завершения наземных испытаний.
Кроме того, в ходе своего выступления на марафоне "Новое знание" глава Роскосмоса рассказал, когда у России появится собственная комическая станция. Рогозин заявил, что развёртывания модулей следует ждать уже через 5-6 лет.

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