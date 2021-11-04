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Какими будут последствия немедленного объединения России и Белоруссии: ответ эксперта
04 ноября 2021, 14:35 • 108 • Политика
Минск может подмять под себя Москву
Такое мнение озвучил Ростислав Ищенко. Эксперт рассказал, какие, на его взгляд, последствия ждут граждан двух стран в случае их объединения прямо сейчас.
По словам Ищенко, в настоящий момент РФ и Белоруссия – абсолютно разные государства как в политическом, так и в экономическом плане. Более того, в случае объединения сейчас Минск может плохо влиять на Москву и даже подмять ее под себя.
Эксперт считает, что в Белоруссии сейчас наблюдается произвол бюрократов и силовиков на фоне политической обстановки. Власть борется с оппозицией: глава страны Александр Лукашенко пытается удержаться в кресле президента. Ищенко полагает, что в результате слияния может одержать та система, где прав и свобод у граждан меньше, то есть белорусская. Есть проблемы и в экономическом аспекте.
Ищенко заявил, что Белоруссия будет требовать постоянной подпитки. И России просто не резон включать в свой состав страну, живущую по другим экономическим законам. Ведь необходимо будет "вливать средства для поддержки достаточно нищенского уровня жизни".
Чтобы интеграция прошла гладко, необходима адаптация экономики Белоруссии к нашей.
Ранее другой эксперт заявил, что Лукашенко стремится превратить свою страну в КНДР.
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