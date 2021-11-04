Какими будут последствия немедленного объединения России и Белоруссии: ответ эксперта

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com/

Минск может подмять под себя Москву

Такое мнение озвучил Ростислав Ищенко. Эксперт рассказал, какие, на его взгляд, последствия ждут граждан двух стран в случае их объединения прямо сейчас.



По словам Ищенко, в настоящий момент РФ и Белоруссия – абсолютно разные государства как в политическом, так и в экономическом плане. Более того, в случае объединения сейчас Минск может плохо влиять на Москву и даже подмять ее под себя.

Эксперт считает, что в Белоруссии сейчас наблюдается произвол бюрократов и силовиков на фоне политической обстановки. Власть борется с оппозицией: глава страны Александр Лукашенко пытается удержаться в кресле президента. Ищенко полагает, что в результате слияния может одержать та система, где прав и свобод у граждан меньше, то есть белорусская. Есть проблемы и в экономическом аспекте.

Ищенко заявил, что Белоруссия будет требовать постоянной подпитки. И России просто не резон включать в свой состав страну, живущую по другим экономическим законам. Ведь необходимо будет "вливать средства для поддержки достаточно нищенского уровня жизни".

Чтобы интеграция прошла гладко, необходима адаптация экономики Белоруссии к нашей.

Ранее другой эксперт заявил, что Лукашенко стремится превратить свою страну в КНДР.