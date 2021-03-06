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Каким бы был современный СССР: Жириновский назвал свою версию

06 марта 2021, 12:10  •  125 • Политика
David Zorrakino/www.globallookpress.com
Политик пофантазировал о будущем, которое так и не сбылось
Глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский считает, что правящий класс смог бы обеспечить сохранение прежней территории Советского Союза, если бы последовал 30 лет назад желанию народа и итогам Всесоюзного референдума по сохранению государства. Современный СССР был бы самой преуспевающей страной на планете, уверен политик.
По словам Жириновского, население Советского Союза в XXI веке составляло бы 300 миллионов человек. А "мощнейшая экономика" сумела бы обеспечить жизнь для всех населяющих огромную территорию граждан.
"Весь юг бы нас обеспечил тем, что сейчас везут из других стран – бахчевые, виноград с хлопком. Мы бы были монополией на рынке энергоносителей. Все месторождения – Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана – все это было бы нашим общим народным богатством", – считает лидер либерально-демократической фракции.
Также Жириновский заявил, что в случае сохранения Советского Союза референдум бы решил "земельную проблему", так как государство бы "экспортировало продовольствие" за рубеж.
"Великая страна. Сколько семей бы удалось сохранить. 22 миллиона появились в смешанных браках. Сейчас было бы все 50 миллионов. И не было бы национализма. Ведь его выжигают не каленым железом и деньгами, а смешанными браками", – заявил политик в эфире радио "Комсомольская правда".
Не так давно Жириновский признался, что считает идею о вхождении бывших республик Союза в состав РФ замечательным вариантом, подчеркнув, что страны СНГ смогут объединиться с Россией лишь на правах губерний.
При этом ранее лидер ЛДПР призвал власти перезахоронить с территории Красной площади останки всех политиков, а также заявил, что необходимо исключить из употребления слово "Ленин".

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