Каким будет мир после Хельсинки

Какой бы вопрос американские журналисты ни задавали в Хельсинки Путину или Трампу, прицепным вагоном к нему обязательно шел еще один.

"Почему американцы должны вам верить?" - если вопрос Путину. "Путин сказал, что они не вмешивались в выборы 2016 года. А разведка говорит, что вмешались. Кому вы верите?" - если Трампу.

То есть еще даже до того, как человек на трибуне успевал открыть рот, следовала попытка его дискредитации.

И ни одного доброго слова о Трампе в американской прессе наутро. «Проиграл Путину в одни ворота», «государственная измена»... И так далее.

Кто такой Арнольд Шварценеггер, чтобы рассуждать о геополитике? Полштата выгорело в лесных пожарах, когда он был губернатором Калифорнии, вот и весь итог его хождения во власть. Кто он, чтобы обкладывать Трампа, и что он вообще о встрече в Хельсинки знает? Но он выразил "правильную" точку зрения, поэтому был растиражирован на весь мир.

"Трамп рядом с Путиным был раскисшей макарониной," - рассказал американцам железный Арни из всех телевизоров в барах, парикмахерских, заправках. Дальше никто разбираться не будет.

Трамп, может быть, ничего и не сделал в Хельсинки по существу, но он как минимум попытался отвести мир от возможной ядерной войны. Остановить накрывающую планету волну глобального кирдыка. Начать разговаривать.

Не потому что он славный, как кот Леопольд, и хочет со всеми поладить, а потому что ему деваться некуда. Путин, Си Цзинпин, Меркель - стальные игроки, не отдающие своего, и чтобы продвигать настоящие интересы США, нужно маневрировать. Он мог бы сидеть в Белом доме и говорить "Мы поладим", но сидеть не получается. Приходится ездить.

Это только в фантазиях вещающего из могилы и мечтающего утянуть за собой весь остальной мир Маккейна Шестой флот США силами одного парашютно-десантного полка может захватить Россию до Урала, а на следующий день дойдет до вод Янцзы. Вот только эта преступная тряпка Трамп трусит отдать приказ.

А на деле - надо договариваться, уступать, обмениваться. Голанские высоты - на "Северный поток-2", иранскую нефть - на Минские соглашения, северокорейский атом - на русский газ.

И во время этих разговоров выстраивается новый миропорядок. Не тот, в котором с Капитолийского холма мечутся молнии в неугодных, но тот, при котором интересы всех игроков соблюдены и никто не нажмет от бессилия на «красную кнопку».

Трампу приходится идти этим путем. Сможет ли он его пройти до конца? Возможно, и нет.

Американские журналисты не сами придумали реплику про госизмену, ее диктуют силы, которым весь мир в труху, но Трампа надо изгнать из Белого дома. Или хотя бы не позволить там остаться еще на 4 года.

Поэтому завтра ничего не изменится. И послезавтра тоже. Американский внутренний конфликт будет брызгать кислотой на весь мир вокруг.

Но есть и хорошие новости.

После Хельсинки мы как минимум можем быть уверены, что Трамп на эту «красную кнопку» без очень веских причин не нажмет и наш шарик продолжит свой путь вокруг солнца.

Ну и как представитель страны, в прошлом веке пережившей несколько катастрофических расколов, с уверенностью цитирую, глядя вслед улетающему из Финляндии самолету президента США: "дом, разделившийся сам в себе, не устоит"*.

В России не говорят об этом громко, но есть шанс, что в своих дрязгах они пропустят момент, когда мы вырастем.

*Из Евангелия от Матфея.

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)

РЕАКЦИЯ

Западные СМИ: "Трамп просто сдался Путину"

Встреча президентов России и США вызвала большой интерес во всем мире. Однако западные СМИ почему-то посчитали, что на переговорах с Путиным Трамп вчистую проиграл. И накинулись с обвинениями на хозяина Белого дома. Приводим наиболее яркие комментарии (подробности)