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Каким будет мир после эпидемии страха

02 апреля 2020, 15:35  •  64 • Аналитика

На наших глазах происходит переход к новому миру. Возврата к прежнему миру не будет. «Золотой миллиарда», средний класс, прежнее общество потребления исчезнут. Придут новое средневековье, мир «игры престолов» и новая кастово-сословная система.


Информационно-психологическая мировая война


Нынешний кризис – экономический и информационно-психологический (эпидемия страха), показывает два основных направления развития ситуации. Во-первых, это «самоизоляция» центральной власти и усиление региональной, что вскоре может привести к распаду.



Во-вторых, эпидемия страха и страх эпидемии, которая не стала реальной угрозой в силу своей ограниченности, позволяют манипулировать общественным сознанием, так что изнеженное и слабое общество потребления само соглашается снизить уровень потребления, отказаться от прежнего уровня благосостояния и услуг. Информационная паника, которая во многом поддерживается искусственно, приводит к тому, что общество само поддерживает изоляцию и падение уровня благосостояния. В надежде, что это временно: месяц, два, полгода, год. На деле мир уже никогда не будет прежним.

По сути, это ограниченная версия новой мировой войны, без ракетно-ядерных ударов, танковых лавин и авиационных армад. Однако результат будет примерно таким же. Информация уже сокрушила основы прежнего глобального мира.

Почему начали операцию «Вирус»


Дело в том, что концепция «золотого миллиарда» перестала работать. Капитализм и общество потребления подвели мир к новому кризису. Высокие стандарты потребления и уровень жизни ядра капиталистического мира, на которые равнялась вся планета, безудержно обгладывала, убивала планету, привели к системному кризису, кризису биосферы.

Ошибки управления хозяев Запада (финансовой олигархии, глобальной мафии, «мирового закулисья» и пр.) вызвали угрозу гибели человечества. Хозяева Запада это осознают и пытаются снизить ошибки управления, «перезагрузить матрицу», но без смены несправедливой концепции управления. Для этого необходимо сократить потребление основной части населения, остановить рост численности народонаселения и в идеале сократить население планеты. При этом сохранить высокие стандарты потребления «элиты». Законсервировать часть ресурсов Земли, восстановить экологию. Исключить возможность глобальной катастрофы путем восстановления биосферы и ликвидации запасов оружия массового поражения, особенно это касается России и некоторых других стран.

Эти выводы «мозговые центры» Запада сделали ещё 1970-е годы. В период 70-80-х годов капиталистический мир был на грани жесткого кризиса и самораспада. Тогда его удалось избежать путем развала СССР (основную роль в этом процессе сыграла разложившаяся верхушка Союза) и социалистического лагеря. СССР-Россию и другие соцстраны разграбили, сделали частью капиталистического мира, превратили в сырьевую полуколониальную периферию. В начале 2000-х годов глобальный мир снова подошёл к кризису. Тогда Запад провёл операцию прикрытия («международный терроризм»), и с 2008 года кризис заливали деньгами.

Однако фундаментальные причины кризиса некуда не делись. В начале 2010-х годов мир начали готовить к «перезагрузке». Интересно, что поиск образа будущего можно увидеть в виде двух концепций, отражённых в фильмах, сериалах и книгах. Первая концепция – это постапокалиптический мир, планета после глобальной катастрофы. С резким сокращением народонаселения, потребления и чётким делением людей на касты – «избранных», имеющих доступ к самым высоким технологиям, включая долгую жизнь, и слуг-рабов. Это миры показаны в таких фильмах: «Вспомнить всё» (2012 год), «Элизиум – рай не на Земле» (2013 год), цикл «Голодные игры» (2012—2015), «Дивергент» (2014—2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Аэлита: Боевой ангел» (2019) и т. д. Вторая концепция – массовый интерес к фэнтези, альтернативным мирам и вселенным. В частности, отсюда популярность сериала «Игра престолов». Это архаизация общества. Новый феодальный и даже частично рабовладельческий мир, но с островками высоких технологий.

Мир после эпидемии


Очевидно, что с медицинской точки зрения пандемии нет. От банального голода, от рака, от рук преступников, от дорожных аварий, от алкоголя и наркотиков и т. д. гибнет ежемесячно намного больше людей, чем от коронавируса. Нет ничего близкого в эпидемии тифа в годы Гражданской войны в России или к вирусу Эбола (смертность свыше 40%). Полное несоответствие масштаба угрозы и размаха ответа, информационной паники. Почти всю планету просто загнали в карантинный барак.

Таким образом, это спланированная операция. «Перезагрузка матрицы», переформатирования мира. Происходит глобальное перераспределение капиталов. Осознанное и тотальное разрушение старого мира, с закрытием границ, целых городов и стран, прекращением движения людей, товаров и услуг. С нефтяной, газовой и торговой войной. Происходит спихивание мира в новую глобальную депрессию, смуту.

По сути, это новая гибридная, информационно-психологическая война. Без вторжения мощных бронированных армад, ракетных ударов. Но результат будет примерно такой же. Разрушение всей прежней системы и глобальной инфраструктуры. Крах нефтедолларовой системы. При этом население в условиях паники от «вируса» само даст согласие на поражение в правах и снижение потребления, благосостояния. Мобильность людей, включая массовый туризм, будет ограничена, как и почти бесконтрольные потоки мигрантов. На наших глазах происходит переход к новому миру. Возврата к прежнему миру не будет. «Золотой миллиарда», средний класс, прежнее общество потребления исчезнут. Произойдёт переход к региональным рынкам и валютам. Придёт новое средневековье, мир «игры престолов», новая кастово-сословная система.

Китай, если выживет, будет строить свою империю. Будет бороться за Тайвань, возможно, что повернёт и на север, если Россия рухнет в новую смуту. Турция уже строит новую Османскую империю. Этим же путём идёт и Иран, Саудовская Аравия. Трамп пытается сохранить высокоиндустриальную Америку. На месте Евросоюза может возникнуть новый Рейх. В целом Европа будет скатываться к изоляции, возрождению авторитаризма, национал-национализма и фашизма. Возможен распад ряда стран: Италии, Испании, Великобритании и т. д.

Россия могла бы получить «окно возможностей», если бы проигнорировала всеобщую панику и начала воссоздавать свою империю (в частности, изоляция от Белоруссии – это стратегическая ошибка), отказалась бы от своей роли страны периферийного капитализма, перешла к самодержавию и автаркии и начала бы новую индустриализацию, поставив высокие цели с опорой на русские базовые цивилизационные ценности: вера в победу добра, справедливости и любви. К сожалению, сейчас Москва следует в русле политики Запада, опять всё повторяет за «цивилизованным миром». Это путь в никуда. Страх — это поражение.

Самсонов Александр

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