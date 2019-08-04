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Каким будет будущее ВМФ России, взгляд из США: The National Interest проанализировал военно-морской парад в Петербурге

04 августа 2019, 10:09  •  127 • Политика
Американский The National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге. Издание проанализировало показанные на параде корабли и сделало вывод о главном фокусе программы модернизации российского флота.
В США проанализировали главный военно-морской парад приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Американский журнал The National Interest сделал интересные выводы из увиденного в Санкт-Петербурге.
Речь идет о ежегодном параде военно-морского флота России, который прошел 28 июля в Санкт-Петербурге. Военные эксперты National Interest отметили, какие корабли приняли участие в параде, а какие нет, и предположили, что это может означать.
Так, в военно-морском параде не принял участие атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Кроме того, американцы не увидели на мероприятии пока единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов".
Зато на параде показали новейший фрегат "Адмирал Касатонов", новый корвет "Гремящий" и дизельную подлодку "Кронштадт" проекта "Лада". Из этого The National Interest делает вывод о том, что масштабная программа модернизации российского флота имеет прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях.
"Небольшая парадная линейка 2019 года говорит о том, что в последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов", - пишет американское издание.

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