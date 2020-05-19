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Каких российских миллиардеров нашли в Лондоне. Рейтинг

19 мая 2020, 02:55  •  55 • В мире
Британское издание The Sunday Times опубликовало очередной рейтинг самых богатых предпринимателей страны. В Лондоне нашли и российских миллиардеров. Составители включили в двадцатку сразу трёх бизнесменов из РФ.
Британское издание The Sunday Times опубликовало очередной список самых богатых предпринимателей страны. В рейтинг включили также и нескольких российских миллиардеров.
О методах подсчёта составители не говорят почти ничего, поэтому список, скорее, представляет собой очередную версию того, как выглядит картина богатейших бизнесменов в Объединённом Королевстве.
Миллиардера Алишера Усманова, возглавляющего холдинг USM, поместили на седьмую строчку с состоянием в 11,68 млрд фунтов стерлингов. Напомним, ранее агентство ТАСС сообщало, что он передал России 118 млн фунтов на противостояние коронавирусной инфекции.
В двадцатку также вошли руководитель "Альфа-групп" Михаил Фридман (11 место) и совладелец Millhouse Роман Абрамович (12 место). Их активы составители оценили в 10,23 млрд и 10,16 млрд фунтов стерлингов соответственно.
Возглавил список глава Dyson Джеймс Дайсон с 16,2 млрд. Вторую позицию поделили основатели Hinduja Group Гопи и Шри Хиндуя и владельцы Trans-World Group Саймон и Дэвид Рубен. Они, по мнению The Sunday Times, имеют по 16 млрд фунтов стерлингов.

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