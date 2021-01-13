Каких ещё подлостей ждать от США: Прогноз Морозова

США никогда не откажутся от претензий на мировое господство, поэтому от них следует ожидать любых пакостей в адрес России. Такое мнение высказал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов, комментируя слова кинорежиссёра Карена Шахназарова.

Последний заявил, что США рассказывают страшилки про Россию, потому что потеряли идею мирового господства и сосредоточены лишь на консолидации разваливающейся империи. Парламентарий категорически не согласился с мнением режиссёра. По словам Морозова, США зарабатывают деньги на глобальном доминировании, поэтому будут до последнего стараться его удержать, особенно в финансово-экономической сфере.

Думаю, что в такой ситуации России стоит ждать от них и новых санкций, и цифровой войны, и каких-то провокаций,

- сказал депутат Госдумы в беседе с Nation News.

Морозов не исключил, что США могут попытаться заблокировать в интернете отдельных российских политиков или отключить от Сети всю Россию в целом. К счастью, в России уже предприняты меры на этот счёт, отметил парламентарий.

Также он добавил, что США могут попытаться втянуть Россию в локальные конфликты с применением оружия массового поражения. Морозов подчеркнул, что к этому надо быть готовыми и выработать план противодействия.

Что же касается конфликтов внутри США, то, по мнению парламентария, все они имеют признаки внешнего управления. Эти конфликты были нужны, чтобы убрать Дональда Трампа из кресла президента США.

Так что политическая турбулентность в США имеет место, но она носит управляемый и местами искусственный характер,

- подытожил Антон Морозов.