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Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года

31 декабря 2017, 22:54  •  123 • В России

К концу года всегда скапливается куча дел, которые хочется завершить до боя курантов. Ну, чтобы не тащить в новый год старые долги.

Госдума ударно завершала 2017-й, поспешая к последнему своему рабочему дню, 22 декабря. Потом все, полученное из нижней палаты, в оставшиеся 5 своих рабочих дней рассматривал и одобрял Совет Федерации. И в итоге на стол главы государства легла увесистая пачка важных документов, которые не стоило оставлять без главного росчерка до 2018-го.

Вот потому и пришлось "радовать " информагентства очень разнородными законами и указами свалившимися на головы продвинутых пользователей в канун Года Желтой Собаки.

Условно их можно разделить на социально-направленные("поощрительные", ужесточающие наказания ("карательные") и административно-регулирующие(корректирующие).

К "карательным ", без сомнения, относятся поправки в закон, ужесточающие наказание за телефонный терроризм и ужесточение штрафов за предоставление жилья и транспорта нелегалам. Собственно, оба документа бьют в одну точку - по тем, кто хочет взорвать(и в прямом смысле в том числе) мир в стране.

На вал телефонных звонков о заминировании, начавшемся в сентябре и докатившемся до самых до курантов, обе палаты парламента решили ответить жестко - и президент эту линию поддержал. Штрафы увеличены до 700 тысяч, сроки заключения - до 10 лет. И "звонари" из Сирии, Украины, Канады и еще ряда стран теперь знают, что их ждет несветлое будущее. Как и тех, кто в "резиновых " квартирах в мегаполисах прописывает будущих шахидов.

"Регулирующих" законов и указов большинство. Закон "о маркировке" должен поставить барьер на пути нелегальных товаров, фальсификата на российский рынок (его "обкатали" на маркировке меховых изделий). Закон, наделяющий правительство правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных физических и юридических лиц, в первую очередь, должен помочь нашей оборонке. Ну а с законом, по которому в России мусор начнут собирать раздельно, а предприятия за это начнут поощрять - вообще все понятно. Звонок на прямую линию с Президентом о невыносимой свалке в Балашихе стал толчком к "мусорной" революции и к новому уровню борьбы с отходами.

К социальным относятся такие "разнородные" документы как указ о сокращении максимального числа штатных сотрудников МВД (коснется тысяч людей ) так и продление выплат маткапитала и повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума (коснется сотен тысяч ). На этом фоне возмущение в ряде СМИ вызвали два указа о повышении денежного вознаграждения главам Генпрокуратуры и Следственного комитета на 4 процента.

Но дело в том, что еще в середине декабря было решено повысить на 4 процента зарплаты ряду госслужащих.

В том числе и в вышнозначенных ведомствах. Так что начальников в этом смысле "уравняли в правах" с подчиненными - полмесяца спустя по документам, а по факту с 1 января 2018 года. Получал Иван Иваныч 100 тысяч рублей - а будет получать 104 тысячи. А вместо 20 тысяч - 20800...

Цифры, конечно, не привязаны к конкретным фигурам.

В общем, Дед Мороз на марше...

Говорят, в прежние годы поменьше приходилось подписывать в предпраздничные дни. Ну, так и год не совсем обычный грядет...

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