Какие вызовы бросит российскому обществу 2019 год

Автор:

Афанасьев Андрей

В истории России не было простых периодов, не было такого, чтобы царь, генсек или президент, подводя итог очередному циклу, говорил публично или про себя: «Это был легкий и приятный год». Безусловно, это нельзя сказать и о 2018-м, который уже неделю как начали провожать на корпоративных мероприятиях по всей стране. В журналистике есть негласное правило: хочешь привлечь внимание – говори о плохом. Мы постараемся сломать систему и даже в трудном и противоречивом 2018-м найти положительные моменты, в том числе и в политике.

Например, за информационной канонадой пенсионной реформы и прочих «подарков» от экономического блока правительства мы как-то забыли о выдающихся достижениях нашего оборонно-промышленного комплекса, которые представил лично Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному Собранию. От «Кинжала» до «Авангарда» - целая череда новинок, по большому счёту, перекроивших стратегический баланс сил в мире в нашу пользу.