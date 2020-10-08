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Какие уроки вынес Запад из войны в Карабахе: "Время танков как боевой платформы прошло"

08 октября 2020, 03:00  •  35 • Политика
Карабах показал, что время танков прошло, пишет National Interest. "Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима", - приводит издание слова эксперта.
В военном конфликте в Карабахе в короткие сроки было уничтожено порядка 250 единиц бронетехники. По мнению экспертов National Interest, это доказывает, что время танков как боевой платформы прошло.
Отмечается, что многие танки и БТР в Карабахе были уничтожены точными попаданиями противотанковых управляемых ракет. Также свою роль сыграли минные поля, артиллерия, беспилотники и авиация.
Тот факт, что десятки танков в Карабахе были уничтожены в короткие сроки, может свидетельствовать о том, что день танка прошёл - что такая платформа могла оказаться слишком уязвима для самолётов и ударных беспилотников, - пишет эксперт National Interest.
Впрочем, издание не до конца разделяет мнение специалиста. Журналисты справедливо указывают, что не последнюю роль в высоких потерях техники сыграли географические особенности Кавказа, а также тактические ошибки воюющих сторон.

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