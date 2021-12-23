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Какие танки на Кубани? Как Путин из года в год ставил на место Цимбалюка

23 декабря 2021, 12:25  •  77 • Политика
Считанные минуты остаются до большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, где будут подведены самые важные итоги уходящего года. Будет задано множество вопросов и, к сожалению, вероятно, не обойдётся без попыток провокаций. Дело в том, что на беседу с Путиным аккредитован и известный своей тягой к скандалам украинский журналист Роман Цимбалюк. Вспомним, как из года в год президент России ставил на место провокатора
В 2018 году Цимбалюк пытался найти скандал там, где его не было и задал вопрос Владимиру Путину о Донбассе. Журналист интересовался помощью России Донбассу и, очевидно, пытался найти "что-то такое". Но не получилось. Тогда президент без намёков прямо заявил: конечно, Россия помогает. Более того, будет продолжать это делать.
"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. И только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", - сказал тогда глава государства.
В 2019 году Цимбалюк пытался выведать у Владимира Путина ответ на вопрос об "оккупационных администрациях ДНР и ЛНР" и снова был свержен остроумным, а главное логичным ответом Путина.
"Известная фраза — "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская такая, но живёт в сердцах этих людей. Там гордые люди живут", - сказал тогда Путин, отвечая на вопрос о том, "когда он своим решением расформирует" эти администрации.
Тогда же президент в очередной раз отметил, что Киеву пора попытаться наладить диалог с Донбассом, а не душить и отрезать, крича при этом, что Донбасс кто-то отбирает.
Цимбалюк не унимался и пошёл на откровенное хамство, заявив, что позиции Кремля были бы не такими уверенными, если бы украинские танки стояли на Кубани. Но и здесь президент дал ему ответ.
"Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?", — ответил Путин, имея в виду разработанные в СССР танки Т-72 (принят на вооружение в 1973 году) и Т-34 (1940 год).
На это журналист ответил, что имел ввиду харьковские танки.
"Ну это тоже советская машина", - парировал Путин.

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