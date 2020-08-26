|
Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список
26 августа 2020, 20:15 • 169 • Политика
Голикова сообщила, что 27 стран выразили готовность приобрести российскую вакцину от COVID-19. "Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств", - уточнила она.
Интерес к приобретению российской вакцины от COVID-19 выразили 27 иностранных государств. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с членами кабинета министров.
Она уточнила, что речь идёт как о покупке готовой продукции, так и о совместных разработках и клинических испытаниях. В число обратившихся к России за вакциной входят Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств, рассказала Голикова.
Напомним, что ранее Минздрав России выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от COVID-19. Также была зарегистрирована вакцина в порошковой форме.
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2020, 00:15
|
22 августа 2020, 08:00
|
25 августа 2020, 13:05
|
20 августа 2020, 14:45
|
23 августа 2020, 21:40
|
20 августа 2020, 01:00
|
22 августа 2020, 16:15