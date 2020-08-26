Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

Интерес к приобретению российской вакцины от COVID-19 выразили 27 иностранных государств. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с членами кабинета министров.

Она уточнила, что речь идёт как о покупке готовой продукции, так и о совместных разработках и клинических испытаниях. В число обратившихся к России за вакциной входят Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств, рассказала Голикова.

Напомним, что ранее Минздрав России выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от COVID-19. Также была зарегистрирована вакцина в порошковой форме.