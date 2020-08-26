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Какие страны выстроились в очередь за российской вакциной: Голикова озвучила список

26 августа 2020, 20:15  •  169 • Политика
Голикова сообщила, что 27 стран выразили готовность приобрести российскую вакцину от COVID-19. "Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств", - уточнила она.
Интерес к приобретению российской вакцины от COVID-19 выразили 27 иностранных государств. Такой информацией поделилась заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с членами кабинета министров.
Она уточнила, что речь идёт как о покупке готовой продукции, так и о совместных разработках и клинических испытаниях. В число обратившихся к России за вакциной входят Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств, рассказала Голикова.
Напомним, что ранее Минздрав России выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от COVID-19. Также была зарегистрирована вакцина в порошковой форме.

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