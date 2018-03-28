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Какие страны выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

28 марта 2018, 21:54  •  158 • В России

После того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и выдворила из страны 23 российских дипломата, ее примеру последовали и другие страны. В общей сложности 26 государств выслали 143 российских дипсотрудников. «Комсомолка» приводит полный список объявивших Москве бойкот - какие страны выслали российских дипломатов.

Какие страны выслали российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

В российском МИДе ранее предупредили, что эта провокация «не пройдет бесследно».

- Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, — говорится в заявлении российского дипведомства.

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