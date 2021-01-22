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Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

22 января 2021, 08:30  •  68 • Политика
Фото: Liu Jie/Xinhua/www.globallookpress.com
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Две страны находятся в черном списке у Штатов. Главными угрозами являются Россия и Китай, заявил профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. При этом эксперт дал прогноз, стоит ли надеяться на улучшение отношений.
По мнению профессора, неважно, кто будет занимать кресло президента – республиканец или демократ. При любой власти Москва наряду с Пекином будет главным врагом для американцев. Вэньшань призвал и Россию, и Китай не задумываться об отношении к ним США и сосредоточиться на решении собственных насущных вопросов.
Профессор также отметил в разговоре с РИА Новости, что самим американцам еще долго будет не до дипломатии. Страну раздирают противоречия, и сейчас Штатам необходимо разобраться в собственных проблемах. Таким образом, на первом плане пока – внутренние дела.
Ранее другой эксперт заявил, что новому президенту США Джо Байдену нужно осознать, что санкции против России провалились. Вашингтону придется идти на компромиссы, если он хочет диалога.

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