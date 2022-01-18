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Какие страны, помимо Канады, Польши и Литвы, отправили своих военных на Украину

18 января 2022, 12:15  •  223 • Украина
Пока эксперты смакуют новость о прибытии в Киев «небольшого контингента» спецназа из Канады – якобы для содействия эвакуации посольства в случае «российской агрессии», на Украину продолжают прибывать прочие иностранные военспецы. Про несколько сотен морпехов из США, дожидающихся отправки в Очаков из Кишинёва, «Наша версия» сообщала ещё в конце минувшего года. Тем временем, к 600 военным инструкторам из Великобритании, расквартированным в Одессе в ноябре, добавились ещё три сотни спецназовцев.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
На сегодняшний день примерный расклад по иностранным военспецам на Украине таков. Около полутора тысяч военнослужащих США сосредоточены на военных базах во Львовской, Киевской и Одесской областях. Ещё какое-то количество американцев присутствует в Харьковской и Херсонской областях (они охраняют подведомственные Пентагону научно-исследовательские центры – они же секретные биохимические лаборатории). Примерно столько же англичан, не менее полутора тысяч, – в Одессе и в Николаеве. На Донбассе и в Львовской области присутствует порядка тысячи военнослужащих из Польши. Также у линии разграничения периодически мелькают небольшие (не более 100 бойцов) соединения из Хорватии, Румынии и Литвы – об этом неоднократно сообщали периодические издания народных республик. А вот появление на Донбассе военных из Азербайджана – это что-то новенькое, раньше их не было. Численность азербайджанских военных инструкторов – порядка 50 человек. По всей видимости, появление азербайджанцев – плод недавних контактов Зеленского и Алиева. Баку явно спешит передать украинским партнёрам опыт своей успешной кампании в Нагорном Карабахе.
Можно ли при такой численности иностранных военных специалистов вести речь о полноценной военной интервенции? Скорее нет, чем да, ибо немалая часть американских и британских солдат – военные строители, задействованные на строительстве военных баз. Точнее – «совместных центров военной подготовки». Тем не менее, даже сравнительно небольшого польского военного контингента достаточно для того, чтобы устроить провокацию на Донбассе, не привлекая на начальном этапе украинских военных.

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