Александр Пушной рассказал о случае во время подготовки к съёмкам КВН, когда Александр Масляков запретил пропускать в эфир одну из юмористических миниатюр. Сергей Писаренко ранее рассуждал о том, какие шутки о политике запрещены на русском ТВ: "Стратегия весьма противоречива".

Комик Александр Пушной в видео, появившемся на YouTube-канале "Бар в большом городе", рассказал о случае во время подготовки к съёмкам КВН, когда ведущий шоу Александр Масляков запретил пропускать в эфир одну из юмористических миниатюр.

Сценка представляла собой пародию на передачу "В мире животных" и её экс-ведущего Николая Дроздова. Команда комиков написала сценарий для номера, по сюжету которого съёмочная группа во время поездок в дикую местность будто бы вредит окружающей среде.

О том, какие шутки могут встретить сопротивление перед запуском юмористических программ на русском ТВ, Царьграду ранее рассказал капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко.

Он признался, что слышал о спорах относительно номеров в "Камеди клаб", посвящённых президенту и внутренней политике. Однако каких-то жёстких правил на этот счёт там всё же нет.