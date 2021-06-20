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Какие шутки о политике запрещены на русском ТВ: "Стратегия весьма противоречива"

20 июня 2021, 19:30  •  75 • Политика
Александр Пушной рассказал о случае во время подготовки к съёмкам КВН, когда Александр Масляков запретил пропускать в эфир одну из юмористических миниатюр. Сергей Писаренко ранее рассуждал о том, какие шутки о политике запрещены на русском ТВ: "Стратегия весьма противоречива".
Комик Александр Пушной в видео, появившемся на YouTube-канале "Бар в большом городе", рассказал о случае во время подготовки к съёмкам КВН, когда ведущий шоу Александр Масляков запретил пропускать в эфир одну из юмористических миниатюр.
Сценка представляла собой пародию на передачу "В мире животных" и её экс-ведущего Николая Дроздова. Команда комиков написала сценарий для номера, по сюжету которого съёмочная группа во время поездок в дикую местность будто бы вредит окружающей среде.
О том, какие шутки могут встретить сопротивление перед запуском юмористических программ на русском ТВ, Царьграду ранее рассказал капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко.
Он признался, что слышал о спорах относительно номеров в "Камеди клаб", посвящённых президенту и внутренней политике. Однако каких-то жёстких правил на этот счёт там всё же нет.
Стратегия весьма противоречива, и есть разные мнения среди ребят, - поделился собеседник "Первого русского".

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